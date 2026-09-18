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29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları: Gösteriler ayakta alkışlandı

Elazığ’da şair Şehriyar anısına düzenlenen "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" görkemli törenle başladı. Şairlerin dizeleri ve nefes kesen sahne performansları izleyicilerden tam not aldı.

29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları: Gösteriler ayakta alkışlandı

Elazığ'da geleneksel hale gelen ve bu yıl büyük Türk şairi Şehriyar anısına, "Şiir Hazar'da Güzel" temasıyla düzenlenen "29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" etkinliği Kültür Park'ta başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Elazığ Belediyesi Mehter Takımı muhteşem bir gösteri sundu.

29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları: Gösteriler ayakta alkışlandı 1

GÖSTERİLER AYAKTA ALKIŞLANDI

Kazakistan, İran (Tebriz), Tataristan, Azerbaycan ve Türkiye'den toplam 16 şairin katıldığı uluslararası organizasyonda, şairler tek tek sahne alarak en güzel şiirlerini Elazığlı edebiyatseverler için seslendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Atayurttan Anayurda" adlı tiyatral defile gösterisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Türk dünyasının kültür mirasını sahneye taşıyan bu özel gösteri, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Türk Dil Kurumu Başkanı (TDK) Prof. Dr. Osman Mert İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kurum müdürleri, şairler ve vatandaş katıldı.

29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları: Gösteriler ayakta alkışlandı 2

Programda konuşma yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Hazar Şiir Akşamları 1992'den itibaren ülkemizin en uzun soluklu edebiyat ortamlarından birisi olmuş. Biz bunu daha da güçlü kılmak, güçlü hale getirmek ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve devletimizin bir parçası haline dönüştürme çabasıyla 2 yıldır Sayın Belediye Başkanımızla beraber, yine Sayın milletvekillerimizin çok güçlü desteğiyle daha geniş platformlara taşımaya gayret gösteriyoruz. Harput tek başına değil, aynı zamanda Diyarbakır'la, Urfa'yla, Musul ve Kerkük'le, Bakü'yle adeta kardeştir, aynı aksan üzere konuşur, aynı şiir şekliyle konuşur, ifade eder. Dolayısıyla da bu birliktelik sadece Türk dünyası, Türkiye sınırları içerisinde kalmıyor, aynı zamanda tüm Türk dünyasının sesi haline dönüşüyor. Türkçe güzelliğini şiirle buluyor" dedi.
29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları: Gösteriler ayakta alkışlandı 3

Hazar Şiir Akşamları’nın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Hazar Şiir Akşamları, kentimizin kadim kültürünün en önemli ve en zarif yansımalarından biridir. Bu köklü geleneği sürdürmekten ve Türk dünyasından kıymetli şairlerimizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İki gün sürecek şiir şöleni, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ gösteri
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