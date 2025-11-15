HABER

29 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı... İstanbul'da yakalandı

Kağıthane'de çeşitli suçlardan 29 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası ile 4 aranması bulunan, 17 Ekim'den bu yana aranan Mikail Y'nin izine ulaşıldı.

Kağıthane'deki evde saklandığı belirlenen Mikail Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

