Milyonlarca telefon kullanıcısını ilgilendiriyor! Yılbaşına saatler kala kritik geri sayım başladı

Yılbaşına saatler kala, Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir geri sayım başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürürlüğe alınan düzenleme uyarınca; 2025 yılı boyunca kesintisiz bir şekilde sinyal göndermeyen telefonların IMEI numaraları yarından itibaren kullanıma kapatılacak. İşte detaylar...

TESPİT EDİLEN CİHAZLARIN BAĞLANTISI 24 SAAT İÇİNDE KESİLİYOR

1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"e göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesiliyor ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri "siyah liste"ye alınıyor.

112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar, teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmiyor.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bu düzenleme, yılbaşına saatler kala yeniden gündeme geldi.

KESİNTİSİZ 2025 YILI BOYUNCA SİNYAL ALMAYAN TELEFONLARIN YARIN KAPATILMASI BEKLENİYOR

1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren söz konusu yönetmelikte herhangi bir değişiklik olmaması halinde, örneğin, bir cep telefonunun, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) olmasına karşın elektronik haberleşme şebekelerinden 2025 yılı boyunca kesintisiz bir şekilde hizmet almaması durumunda, 2026’ya girilmesiyle beraber bağlantısının sona erdirilmesi bekleniyor.

Bu nedenle 2025 yılı boyunca kesintisiz bir şekilde sinyal almayan bir telefonunuz varsa, 2026’ya girmemizle birlikte IMEI numarasının kullanıma kapatılacağını bilmeniz gerekiyor.

ÇEKMECEDEKİ TELEFONLAR ETKİLENECEK

Çekmecede uzun süredir bekleyip, kesintisiz 1 yıl boyunca hiç kullanılmayan cihazlar bu uygulamadan doğrudan etkileniyor gibi görünüyor.

TEKRAR AÇILMASI İÇİN E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILACAK

Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı gerekçesiyle elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor.

2026 YILI IMEI KAYIT ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

Yeniden değerleme oranının yüzde 18,95 olarak belirlenmesiyle yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt bedeli 54 bin 258 TL oldu.