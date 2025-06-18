2B arazi nasıl alınır? 2B arsaya ev yapılır mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da devlet destekli çeşitli projelerin takibini yapan ve uygulamasını gerçekleştiren bir devlet kurumudur. Bakanlığın yaptığı açıklamalar doğrultusunda 5 milyon vatandaşı destekleyecek ve olumlu şekilde etkileyecek yeni bir proje başlatılmıştır. Orman vasfını yitirmiş olan tüm alanlarda yapılacak olan çalışmaların sonucunda belirlenen ve 1 yıl süre içinde tespit edilen alanlardan vatandaşlara tapu kazandırılması hedeflenmektedir.

2B arazi nedir? 2B arazi nasıl alınır?

Türkiye sınırları içinde yer almakta olan ve kadastro işlemi gerçekleştirilerek orman vasfını tamamen yitirdiği tespit edilmiş olan alanlar 2B arazisi olarak sınıflandırılmışlardır. 2B arazisi ismi bu konuda ilgili olarak çıkartılan yasadan yola çıkılarak verilmiştir. Orman Kanunu’nun ikinci maddesi ve B bendine göre bu yasa devlet tarafından düzenli bir şekilde güncellenmektedir ve resmi yayınlar aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulmaktadır.

Bir ormanlık arazinin 2B sınıfına girebilmesi için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu noktada başat koşul alanın ormanlık özelliğini tamamen yitirmiş olmasıdır. Öncelikli olarak orman vasfını kaybetmiş olan ve bu durumu netleşen alanların tarım arazileri olarak kullanılması gerekliliği resmi kurumlar tarafından tespit edilmiş olmalıdır. Yapılacak tespit için ise ilgili defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir. Başvurular gerekli olan belgeler ile birlikte yapılmalıdır.

2B arsaya ev yapılır mı? 2B arazide imar olur mu?

Oluşturulan yasa gereği orman köylüsü sıfatına sahip olmayan üçüncü kişilerin 2B arazileri satın alması mümkün değildir. Hazineye ait olan tarım arazileri olarak geçen 2B statüsünde yer alan araziler üzerinde hak sahibi olmak çeşitli şartlara bağlıdır. 2011 yılından önce söz konusu arazinin sahibi olmak da bu koşullar arasında yer almaktadır. Ayrıca resmi idare tarafından belirlenmiş olan satış bedelinin de kabul edilmesi gerekmektedir.

Orman köylüsü olan kişilere 2B arazisi satılabilir ancak üçüncü şahısların satın alma hakkı bulunmaz. Bu kişiler sadece 2B arazilerine ev yapma hakkına sahip olabilir. Kadastro işlemi gerçekleştirilen ve orman alanlarından çıkmış olan araziler sadece orman köylüleri satın alabilir. Ardından tapu çıkartılır ve isteğe bağlı olarak bu arazilere ev yapılabilir.