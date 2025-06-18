2B nedir? 2B arazi ne demek, ne anlama gelir?

Hazine arazilerine ormanlar da girmektedir. Doğal olarak kendiliğinden yetişmiş olan ya da emek ile yetiştirilmiş olan ağaçlar ve ağaççıklar ya da toplulukları yerleri ile birlikte orman kabul edilmektedirler. Bir alan üzerinde bitki örtüsü olmasa bile o alanın toprağının orman özelliği varsa o yere orman adı verilir.

2B nedir? 2B arazi ne demektir?

Bazı hazine arazileri ormanken bu ormanların bazıları sahip oldukları orman vasfını kaybetmiş olabilirler. Türkiye sınırları içinde orman vasfını yitirdiği resmen de kabul edilen, kadastro aracılığı ile orman alanlarının dışında bırakılmış ve bir daha geri dönülmesi mümkün olmayan ya da ıslah edilemeyen araziler orman vasfını kaybetmiş olan hazine arazileri olarak tanımlanırlar.

Bu tür orman vasfını kaybetmiş olan araziler 2B arazi olarak da adlandırılırlar. 2B isminin verilme sebebi ise bu kararın verildiği yasa ile ilgilidir. Orman yasalarının ikinci maddesinin B fıkrası orman vasfını kaybetmiş olan araziler hakkında maddeler içerir. Arazilerin orman vasfını kaybetmeleri de isminin 2B arazi olarak anılmasının nedenidir.

2B ne anlama gelir? 2B arazisinin özelikleri nelerdir?

2B arazisi olan araziler orman niteliğini kaybetmiş olan arazilerdir. Bu arsalar ya da bölgeler bir kişiye ait olabilir. Orman vasfını kaybetmiş olan arazilerin üzerine doğalgaz, su, elektrik gibi alt yapılar inşa edilebilmektedir. Resmi olarak 2B statüsünde yer alan arazilerin satışları 2009 yılında yasaklanmıştır. Ardından satışlarına yeniden onay verilen bu araziler için 2011 yılına alınan kararlara göre sadece bu konu ile ilgili olan kişilerin hak sahibi olabileceğine karar verilmiştir. Eğer arazi işlemleri belirlenen zaman içinde gerçekleştirilmezse hak sahipliği düşebilmektedir.

2B arazi satışı için bazı işlemlerin yapılması gerekir. 2B arazi başvuru ücretinin ödenmesi de bu işlemler arasında yer almaktadır. 2025 yılı için bu tutar peşin olarak yapılan ödemeler için %20 oranında indirime tabi tutulmuştur. Bir kişi hak sahibiyse 2B tapusuna sahip olabilir. Bunun için kadastro evrakları hazırlanmalı ve 8 aylık bir süre içinde yetkili kurumlara başvuru yapılmalıdır. 2B arsaların alım satım işlemleri de yasalara uygun olmak koşulu ile gerçekleştirilebilir.