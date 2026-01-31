HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

3 ayrı suçtan aranan 3 hükümlü Manisa’da yakalandı

Manisa’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

3 ayrı suçtan aranan 3 hükümlü Manisa’da yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde; adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (43), JASAT ve Soma Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Soma ilçesinde yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (33) ise Yunusemre Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Muradiye Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Öte yandan, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (26), Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutlu gişelerinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada 250 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında, adli makamların talimatları doğrultusunda gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapan şahıs tutuklandıEskişehir’de 7 araç camını kırıp hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Güvenli gıdada taklit ve tağşişe taviz yokGüvenli gıdada taklit ve tağşişe taviz yok

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.