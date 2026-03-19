Katar İranlı diplomat ve askeri elçileri 'istenmeyen adam' ilan etti, ülkeyi terk etmelerini istedi

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılayla başlayan savaş bölge ülkelerine de sıçrayarak devam ediyor. İran'ın ABD üssü olan başta Katar olmak üzere diğer bölge ülkelerine düzenlediği füzeli ve dronlu saldırılar sürüyor.

İRAN İLE KATAR ARASINDA İPLER GERİLDİ: DOHA'YA 5 BALİSTİK FÜZE

İran tarafından bugün katara fırlatılan 5 balistik füzeden 4'ü havada imha edilirken 1 tanesi Laffan petrol rafinesine düştü. Çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

KATAR İRANLI DİPLOMATLARI 'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN ETTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Katar'dan İran'a yönelik diplomatik bir tepki geldi. Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personelleri istenmeyen kişiler ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır