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3 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani baba hakkında karar belli oldu: İddianamedeki 'not' detayı kan dondurdu

Bursa'da, çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (40) 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Cinayetlerden önce çocuklarının kıyafetlerini yıkayıp, kuruması için pencerenin önüne asan Kılıç’ın, öldürdüğü çocuklarının yanlarına bıraktığı notlara da iddianamede yer verildi.

3 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani baba hakkında karar belli oldu: İddianamedeki 'not' detayı kan dondurdu
Begüm Özkaynak

Olay, 29 Mayıs 2024’te Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü. Kılıç, olayın ardından polis ekiplerine giderek suçunu itiraf etti. Adrese giden ekipler, 3 çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Çocukların cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babalarından ayrı yaşayan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

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GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI

Kardeşlerden geriye ölmeden önce yıkayıp evlerinin penceresine asılan kıyafetleri kaldı. Kılıç ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Can güvenliği açısından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik koğuşta kalan Murat Kılıç'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadede olay günü babasının evinde kaldığını belirterek, "Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" dediği öğrenildi.

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3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Kılıç hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin düzenlediği raporda Murat Kılıç’ın akıl hastalığının bulunmadığı, bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiği ifade edilerek, ‘Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ NOKTALARI NOT KAĞITLARINA YAZDI

Öldürülen çocukların yanında notlar bulunduğu belirtilen iddianamede, notların detaylarına da yer verildi. Sanığın, çocuklarını evde öldürdüğü yerleri yazdığı notlarının yanı sıra çocuklarının yanına bıraktığı, “Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira atarak psikolojimi bozdular” yazılı notu da yer aldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet iddianame baba çocuk
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