3 çocuğunun gözleri önünde eşi ve kayınpederini katletti! Sebebi 'pes' dedirtti

Kan donduran olay, 14 Haziran Pazar günü saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

3 ÇOCUĞUNUN YANINDA KATLİAM

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi.

Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakaladı.

CESETLER MORGA TAŞINDI

Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'KIZINA SÖYLE PARANIN YARISINI VERSİN' DEYİP SALDIRMIŞ

Gözaltına alınan Orhan Bulak ise emniyete götürüldü.

Orhan Bulak, polisteki ifadesinde, "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim." diye konuştu.

Orhan Bulak, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.