3 gün 3 gecelik düğün karakolda bitti! Yabancı uyruklu gelin 5 milyonluk takıyla ortadan kayboldu

Muğla'nın Milas ilçesinde Özbekistan uyruklu Mamura Burkhonova ile dünya evine giren ve 3 gün 3 gece düğün yapan damat, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon TL değerindeki takı ve parayla birlikte gelinin ortadan kaybolduğu şikayetiyle suç duyurusunda bulundu.

YER: MUĞLA! GELİN DE YOK, MİLYONLUK TAKILAR DA

İddiaya göre aile, sabah saatlerinde uyandığında Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova’nın evde olmadığını fark etti. Muğla Gazetesi web sitesinde yer alan habere göre, evde yapılan kontrold, düğün sırasında takılan altın ve ziynet eşyalarının da bulunamadığı öne sürüldü. Ailenin iddiasına göre gelin, düğünde takılan değerli ziynet eşyalarını da yanına alarak kayıplara karıştı.



TAKILARIN DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

Düğünde takıldığı öne sürülen altın ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 4 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olduğu iddia edildi.

Olayın ardından aile, yaşananların planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüphelendi. Olayla ilgili “sahte gelin” ve organize dolandırıcılık ihtimallerinin de araştırılması talep edildi.

Aile, yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

MİLAS’TA POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Suç duyurusunun ardından Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin, yabancı uyruklu gelinin bulunması ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.



“SAHTE GELİN” İDDİASI MERCEK ALTINDA

Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürerken, yabancı uyruklu gelinin nerede olduğu ve düğünde takıldığı öne sürülen milyonlarca lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının akıbeti araştırılıyor.

Ailenin gündeme getirdiği “sahte gelin” ve organize dolandırıcılık iddialarının ise soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

GELİN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İfadesi alınan Mamura Burkhonova, düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının tamamını kendisinin almadığını öne sürdü.

Burkhonova’nın ifadesinde, eşinin kendisine sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu nedenle korktuğunu ve emniyete müracaat edemediğini söylediği öğrenildi.

Gelinin ifadesine göre olay günü annesinin İkiztaş’taki evine gitti. Burkhonova, yanına yalnızca 20 çeyrek altın ve 226 bin TL para aldığını, diğer altınların ise kayınpederinde bulunduğunu iddia etti.

Telefonla ilgili de açıklama yapan Burkhonova, kullandığı telefonu eşinin kendi rızasıyla kendisine verdiğini öne sürdü.