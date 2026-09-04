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3 günde 700’den fazla kişiyi hastanelik etmişti! Gastroenterit nedir ve nasıl bulaşır?

Giresun’un Görele ilçesinde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde gündeme gelen gastroenterit şüphesi, kısa sürede yüzlerce kişiyi etkiledi. Son üç gün içerisinde ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 700’den fazla kişinin hastanelerin acil servislerine başvurduğu öğrenilmişti. Peki gastroenterit nedir, nasıl bulaşır?

3 günde 700’den fazla kişiyi hastanelik etmişti! Gastroenterit nedir ve nasıl bulaşır?

Geçtiğimiz günlerde Giresun’un Görele İlçesinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuruların artması üzerine sağlık ekipleri inceleme başlattı. Gastroenterit şüphesiyle vakaların kaynağının belirlenmesi için çalışma yürütülürken, hastaların büyük bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre 2’si çocuk, 1’i yetişkin olmak üzere toplam 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

3 günde 700’den fazla kişiyi hastanelik etmişti! Gastroenterit nedir ve nasıl bulaşır? 1

GASTROENTERİT NEDİR?

Halk arasında 'mide gribi' veya 'mide üşütmesi' olarak da bilinen gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasına neden olan bir enfeksiyon türü olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre, viral ya da bakteriyel kaynaklı olabilen bu hastalık; ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Gastroenterit vakalarının büyük bölümü birkaç gün içerisinde iyileşirken, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

3 günde 700’den fazla kişiyi hastanelik etmişti! Gastroenterit nedir ve nasıl bulaşır? 2

EN SIK NEDENLERİ NOROVİRÜS VE ROTAVİRÜS

Gastroenteritin en yaygın nedenleri arasında norovirüs ve rotavirüs bulunuyor. Virüsler; enfekte kişilerle temas, hijyen kurallarına uyulmaması, ortak kullanılan eşyalar ile kirli yiyecek ve su yoluyla bulaşabiliyor.

Kaynaklarda, norovirüsün özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda hızla yayılabildiği belirtilirken, rotavirüsün ise daha çok bebekler ve küçük çocuklarda görüldüğü ifade edildi.

3 günde 700’den fazla kişiyi hastanelik etmişti! Gastroenterit nedir ve nasıl bulaşır? 3

KİRLİ SU VE GIDALAR RİSK OLUŞTURABİLİYOR

Uzmanlar, yeterince temiz olmayan içme suları ve hijyenik koşullarda hazırlanmayan gıdaların gastroenterit riskini artırabileceğine dikkat çekti. Çiğ veya yeterince pişmemiş bazı deniz ürünleri de enfeksiyona neden olabiliyor.

Gastroenteritten korunmak için ellerin düzenli yıkanması, güvenilir içme suyu kullanılması ve yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanması büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ishal mide bulantısı Gastroenteroloji Giresun
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