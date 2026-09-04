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Muharrem İnce'den CHP ve Yeni Parti sözleri! 'Esas mücadele' diyerek çağrıda bulundu

2021 yılında CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran ancak Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde CHP’ye geri dönen Muharrem İnce, CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. İnce, iki partinin mensuplarına “savaş baltalarını gömme” çağrısı yaparken muhalefetin kendi içinde mücadele etmemesi, iktidara odaklanması gerektiğini ifade etti.

Muharrem İnce'den CHP ve Yeni Parti sözleri! 'Esas mücadele' diyerek çağrıda bulundu
Doğukan Akbayır

İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Menderes ve Üsküdar’da yaşanan gelişmelere de değindi. Açıklamasında, “CHP’lilere ve Yeni Parti’lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir” ifadelerini kullanan İnce, “Menderes ve Üsküdar’da yaşananları görüyoruz” dedi.

Muharrem İnce den CHP ve Yeni Parti sözleri! Esas mücadele diyerek çağrıda bulundu 1

"ESAS MÜCADELE İKTİDARA KARŞI VERİLMELİDİR"

İnce, sözlerinin devamında “Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir. Biz birbirimizle kavga edersek; olan geleceğimize, yarınlarımıza, Cumhuriyetimize olur.” ifadelerine yer verdi.

CHP’DE KALMA KARARI ALMIŞTI

Muharrem İnce, 31 Ağustos günü Balıkesir’de partisinin il başkanlığında düzenlenen programda, siyasi geleceğine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Konuşmasında güncel siyasi gelişmelere değinen İnce, bundan sonraki siyasi yolculuğuna CHP çatısı altında devam edeceğini belirterek başka bir partiye geçme niyetinin olmadığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Özgür Özel CHP Yeni Parti
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