Muharrem İnce'den CHP ve Yeni Parti sözleri! 'Esas mücadele' diyerek çağrıda bulundu

İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Menderes ve Üsküdar’da yaşanan gelişmelere de değindi. Açıklamasında, “CHP’lilere ve Yeni Parti’lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir” ifadelerini kullanan İnce, “Menderes ve Üsküdar’da yaşananları görüyoruz” dedi.

"ESAS MÜCADELE İKTİDARA KARŞI VERİLMELİDİR"

İnce, sözlerinin devamında “Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir. Biz birbirimizle kavga edersek; olan geleceğimize, yarınlarımıza, Cumhuriyetimize olur.” ifadelerine yer verdi.

CHP’lilere ve Yeni Parti’lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir. Menderes ve Üsküdar’da yaşananları görüyoruz. Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir. Biz birbirimizle kavga edersek; olan… — Muharrem İNCE (@vekilince) September 4, 2026

CHP’DE KALMA KARARI ALMIŞTI

Muharrem İnce, 31 Ağustos günü Balıkesir’de partisinin il başkanlığında düzenlenen programda, siyasi geleceğine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Konuşmasında güncel siyasi gelişmelere değinen İnce, bundan sonraki siyasi yolculuğuna CHP çatısı altında devam edeceğini belirterek başka bir partiye geçme niyetinin olmadığını ifade etmişti.