HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 ilde fuhuş operasyonu! Katalog bile yapmışlar...

İçerik devam ediyor

Adana merkezli 3 ilde, masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, iş yerleri adına açtıkları sanal medya hesaplarından kendileriyle iletişime geçenlere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentteki masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 7'si kadın 18 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, iş yerleri adına açtıkları sanal medya hesaplarından müşteri buldukları belirlendi.

3 ilde fuhuş operasyonu! Katalog bile yapmışlar... 1

KATALOG YAPMIŞLAR

Ayrıca şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları gönderdikleri saptandı.

BANKA HESAPLARINDA 210 MİLYON LİRALIK HAREKET

Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

3 ilde fuhuş operasyonu! Katalog bile yapmışlar... 2

Haklarında yakalama kararı bulunan 7’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.

3 ilde fuhuş operasyonu! Katalog bile yapmışlar... 3

17 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ilde fuhuş operasyonu! Katalog bile yapmışlar... 4

Ayrıca şüphelilere ait 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konurken, 50 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

3 ilde fuhuş operasyonu! Katalog bile yapmışlar... 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev sahibini bıçaklayıp sandalyeye bağladılar, gasbettikleri altınlarla kaçtılarEv sahibini bıçaklayıp sandalyeye bağladılar, gasbettikleri altınlarla kaçtılar
Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu!Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler!

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler!

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.