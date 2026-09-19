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Ev sahibini bıçaklayıp sandalyeye bağladılar, gasbettikleri altınlarla kaçtılar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde açık bırakılan bahçe kapısından girdikleri evde, Şemse A.’yı (50) bıçakla yaralayıp sandalyeye bağlayan 4 kadın, 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kaçtı.

Ev sahibini bıçaklayıp sandalyeye bağladılar, gasbettikleri altınlarla kaçtılar

Olay, dün akşam Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçe kapısı açık bırakılan Müslüm A’nın evine 4 kişi girdi. Şüpheliler, evde yalnız olduğunu gördükleri Müslüm A’nın eşi Şemse A.’yı bıçak çekip, ağzını bantlayarak sandalyeye bağladı. Şemse A. bacağından yaralanırken, şüpheliler evde bulunan 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alıp kaçtı.

ÇOCUKLARI ANNELERİNİ BAĞLI HALDE BULDU

Bir süre sonra eve gelen Şemse A.’nın çocukları, annelerini yaralı ve sandalyeye bağlı halde buldu. Çocukların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şemse A., ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin başka bir ilçeden Suruç’a gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ev sahibini bıçaklayıp sandalyeye bağladılar, gasbettikleri altınlarla kaçtılar 1

Ev sahibini bıçaklayıp sandalyeye bağladılar, gasbettikleri altınlarla kaçtılar 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Suruç
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