3. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kilis’te bir apartmanın 3. katından düşen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki İrem Nur Tandırcıoğlu, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

13 YAŞINDAKİ İREM PENCEREDEN DÜŞTÜ

Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

