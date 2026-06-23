3 kişinin beynine yerleştirildi! Tıp dünyasında çığır açabilir

Şirket, bu teknolojiyle yalnızca tümörleri izlemeyi değil, aynı zamanda elektriksel uyarılar yardımıyla tümörlerin büyümesini baskılamayı hedefliyor.

24 SAAT BOYUNCA BEYNİ TAKİP EDİYOR

Son yıllarda gündeme gelen birçok beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi, felçli bireylerin bilgisayarları veya robotik cihazları düşünce gücüyle kontrol etmesine odaklanıyordu. Coherence Neuro'nun geliştirdiği sistem ise tamamen farklı bir amaç taşıyor. Beynin içerisine yerleştirilen cihaz, günün 24 saati çalışarak tümör aktivitesine işaret edebilecek elektriksel sinyalleri takip ediyor. Böylece hastalığın yeniden ortaya çıkma belirtilerinin çok daha erken tespit edilmesi hedefleniyor.

AMAÇ MR'DAN ÖNCE UYARI VERMEK

Beyin kanserinin en agresif türlerinden biri olan glioblastom, teşhis konulduktan sonra hastalara ortalama 15 aylık yaşam süresi bırakıyor. Günümüzde uygulanan tedavi yöntemleri genellikle ameliyat, radyoterapi ve kemoterapiden oluşuyor. Sonrasında ise hastalar düzenli MR kontrolleriyle takip ediliyor. Ancak uzmanlara göre bu yöntem gerçek zamanlı takip sağlamıyor. Yeni çip teknolojisi ise hastaları sürekli izleyerek, tümörün geri dönmeye başladığı ilk sinyalleri MR görüntülemesinden bile önce yakalayabilir.

KANSER BÜYÜMESİNİ DURDURABİLİR

Araştırmanın en dikkat çeken kısmı ise elektriksel uyarı sistemi. Bilim insanları, belirli elektriksel aktivitelerin kanser hücrelerinin davranışlarını etkileyebileceğini düşünüyor. Eğer bu yöntem başarılı olursa, kanser tedavisinde yeni bir dönem başlayabilir. Hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, tümörlerin büyümesi daha en başında baskılanabilir.

HENÜZ ÇOK ERKEN AŞAMADA

Şirket, klinik çalışmaya katılan üç hasta hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ancak ilk aşamadaki çalışmaların temel amacı teknolojinin güvenli olup olmadığını anlamak.

Araştırmacılar şu sorulara yanıt arıyor:

Çip gerçekten tümör sinyallerini doğru şekilde algılayabiliyor mu?

Elektriksel uyarılar tümör büyümesini etkileyebiliyor mu?

Hastalar uzun süre bu cihazla yaşayabiliyor mu?

Yıllar sürebilir

Uzmanlar, teknolojinin henüz deneysel aşamada olduğunun altını çiziyor. Başarılı sonuçlar alınsa bile, geniş çaplı kullanım ve resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının yıllar alabileceği belirtiliyor.

Ancak bu çalışma, beyin çiplerinin yalnızca kaybedilen fonksiyonları geri kazandıran cihazlar olmaktan çıkıp, doğrudan hastalıklarla mücadele eden aktif tıbbi araçlara dönüşebileceğinin ilk işaretlerinden biri olarak görülüyor. Şimdilik sadece üç kişinin beyninde bulunan bu çip, gelecekte kanser tedavisinin tamamen farklı bir yöne evrilmesinin önünü açabilir.