3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 7 tutuklama

Olay, 31 Mart'ta saat 02.00 sıralarında, Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Her ikisi de inşaat işçisi ve 2 çocuk babası olan Sadık Sarıtaş ile amcası Mustafa Sarıtaş, eğlenmeye gittikleri mekandaki grupla tartıştı. Tartışma dışarı taşarken, çıkan kavgada Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vuruldu.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlıkçıların kontrolünde amca-yeğen ile Valentina Gurgenadze'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Ölenlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili çalışmada şüpheliler H.B. (43), S.S. (49), Y.Y. (56), G.B. (34), G.G. (43), O.K. (44), A.Ö. (50), F.S. (21), T.S. (34), G.S. (32), M.O. (44) ve H.S.T.'yi (26) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, çalışanların işletmenin kapandığını belirtmesine rağmen, alkol sunumu istenmesi üzerine kavganın başladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B., S.S., Y.Y., T.S., G.S., M.O. ve F.S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır