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Cinayetten aranırken ünlü olmaya çalışıyordu! Saklandığı evde yakalandı

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Mardin'deki bir cinayette adı geçen 50 yaşındaki Şükrü Akçay kasten öldürme suçunda hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılandığı belirlenen Akçay Adana'da saklandığı evde yakalandı. Akçay'ın bu süreçte ünlü olmak için sosyal medyada başka isimlerle video paylaştığı belirlendi.

Mardin’de çoban Musa Çelik’in 2021’de uzun namlulu silahla vurulup öldürüldüğü olaya karıştığı belirlenerek tutuklanan Şükrü Akçay (50) hakkında, ‘Kasten öldürme’ suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bir süre önce tahliye edildiği öğrenilen Akçay'ın hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çektiği belirlenen Akçay, Adana’da saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.

Cinayetten aranırken ünlü olmaya çalışıyordu! Saklandığı evde yakalandı 1

TANIK BEYANLARI ONLARI İŞARET ETTİ

Olay, 21 Kasım 2021’de Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Çamyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet nedeniyle çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurulup öldürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Cinayetten aranırken ünlü olmaya çalışıyordu! Saklandığı evde yakalandı 2

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Haklarında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şüphelilerden M.A. beraat ederken, Veysi Akçay’a ‘Silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay’a ise ‘Kasten öldürme’den 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Cinayetten aranırken ünlü olmaya çalışıyordu! Saklandığı evde yakalandı 3

FARKLI İSİMLERLE VİDEO ÇEKMEYE DEVAM ETTİ

Öte yandan Şükrü Akçay’ın, sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çekip, paylaştığı belirlendi.

Cinayetten aranırken ünlü olmaya çalışıyordu! Saklandığı evde yakalandı 4

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay’ın Adana’da olduğu bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, kent genelinde yaptığı araştırmada Akçay’ın, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, Akçay’ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akçay, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Cinayetten aranırken ünlü olmaya çalışıyordu! Saklandığı evde yakalandı 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya Adana
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