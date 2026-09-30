Sokak ortasında kurşunların hedefi olan şahıs öldü

Olay, önceki gün Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavgada O.K. isimli şahıs, yanındaki silahla husumetlisi Fatih Emre’ye kurşun yağdırdı. Kameraya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayın faili O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Emre, hayat mücadelesini kaybetti. Fatih Emre’nin gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır