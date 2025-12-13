HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalışma esnasında bir işçi dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşerek yaralandı. İtfaiye tarafından çıkarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşen işçi yaralandı

Olay, Karabaş Mahallesi’nde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden çalışmada bir işçi, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düştü. İşçi yaralanırken, durumu fark eden çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı şahsı akvaryumdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşen işçi yaralandı 1

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşen işçi yaralandı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalorifer peteği yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandıKalorifer peteği yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da 7 bin 958 paket kaçak sigara ele geçirildiŞanlıurfa’da 7 bin 958 paket kaçak sigara ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.