HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

3 metre yükseklikten düşen elektrik teknikeri, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir alışveriş merkezinin giriş bölümünde elektrik tesisatını kontrol ettiği sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan elektrik teknikeri, hastanede hayatını kaybetti.

3 metre yükseklikten düşen elektrik teknikeri, hastanede hayatını kaybetti

Olay, Sapanca ilçesindeki bir alışveriş merkezinin giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tesisatını kontrol eden Volkan Tanta (47), yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Tanta için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sapanca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Tanta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Volkan Tanta’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3 metre yükseklikten düşen elektrik teknikeri, hastanede hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıElazığ’da tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Aynı ormanda yiyecek arayan farklı türler fotokapana yakalandıAynı ormanda yiyecek arayan farklı türler fotokapana yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

12. Yargı Paketi komisyondan geçti! 'IBAN mağdurları' düzenlemesi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.