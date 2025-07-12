HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

3 milyar ışık yılı ötede ‘fosil galaksi’ keşfedildi

İtalyan bilim insanları, 3 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alan ve 7 milyar yıldır neredeyse hiç değişmeden kalan bir galaksiyi keşfetti. ‘KiDS J0842+0059’ olarak adlandırılan bu yapı, astronomi dünyasında ‘fosil galaksi’ olarak bilinen ender örneklerden biri.

3 milyar ışık yılı ötede ‘fosil galaksi’ keşfedildi

Bilim insanları, 7 milyar yıl boyunca değişmeden kalan bir galaksiyi gözlemledi. Fosil galaksiler, evrenin ilk dönemlerinde hızlı bir şekilde yıldız oluşturan, fakat daha sonra başka galaksilerle birleşmeyip izole şekilde kalan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu özellikleri sayesinde, evrenin oluşumuna dair önemli bilgiler sunuyorlar.

3 milyar ışık yılı ötede ‘fosil galaksi’ keşfedildi 1

Uzmanlara göre, dev galaksiler genellikle iki aşamada oluşuyor. İlk aşamada çok hızlı bir şekilde yıldızlar doğuyor ve galaksi oldukça yoğun, küçük bir yapı halini alıyor. İkinci aşamada ise çevredeki galaksilerle birleşmeler başlıyor ve yapı büyüyerek gelişiyor. Ancak fosil galaksiler bu ikinci evreyi neredeyse hiç yaşamıyor.

‘KİDS J0842+0059’ ADINI VERDİLER

‘KiDS J0842+0059’, evrenin gençliğinde oluşmuş ve ardından herhangi bir birleşme yaşamamış. Araştırmacılar, galaksinin yıldızlarının yüzde 99,5’inin çok erken bir dönemde oluştuğunu belirtiyor. Bu tür galaksiler, içlerinde milyarlarca Güneş benzeri yıldız barındırıyor. Fakat yeni yıldız oluşumu neredeyse tamamen durmuş durumda.

3 milyar ışık yılı ötede ‘fosil galaksi’ keşfedildi 2

Araştırmanın liderlerinden Dr. Chiara Spiniello, bu tür galaksilerin evrende ‘milyonda bir’ oranında bulunduğunu tahmin ediyor. ‘KiDS J0842+0059’un ilk izlerine 2018 yılında Şili’deki 'VLT Teleskobu' ile ulaşıldı. Kesin tanımlama ise Arizona’daki ‘Büyük Binoküler Teleskop’ ile yapılan yüksek çözünürlüklü gözlemler sayesinde mümkün oldu.

DAHA FAZLA FOSİL GALAKSİ BULUNABİLECEK

Avrupa Uzay Ajansı'nın 2023'te fırlattığı 'Euclid Teleskobu', hem karanlık madde ve enerji hakkında bilgi toplayacak hem de fosil galaksilerin daha kolay tespit edilmesini sağlayacak. Bilim insanları, bu teleskopla çok daha fazla fosil galaksinin bulunabileceğini düşünüyor.

(DHA)

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da trafik kazası! Saniye saniye böyle görüntülendiİstanbul'da trafik kazası! Saniye saniye böyle görüntülendi
Pakistan'da muson yağmurları can aldı: 104 ölüPakistan'da muson yağmurları can aldı: 104 ölü
Anahtar Kelimeler:
uzay teleskop galaksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ozan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldı

Ozan Doğulu sahte reklama kandı, dolandırıldı

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul'a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı

Türkiye rekorunun kırıldığı Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul'a geldi, röportaj esnasında gözyaşlarını tutamadı

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.