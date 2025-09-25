HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 milyon TL ile yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Talu çifti tahliye edildi

Sosyal medyada kazandıkları ünü kullanarak reklam ücreti altında yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Beril ve Kıvanç Talu'nun yargılanmasına devam edildi. Sanıkların tutukluluk süresini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Talu Çiftinin tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

3 milyon TL ile yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Talu çifti tahliye edildi

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin yaklaşık 3 milyon 17 bin liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddiasıyla, 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada gözaltına alındı. Anadolu Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili Talu çiftinin yargılandığı davanın görülmesine bugün İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

3 milyon TL ile yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Talu çifti tahliye edildi 1

‘KESİNLİKLE DOLANDIRICILIK KASTI YOK’

Mahkemede söz verilen tutuklu sanık Kıvanç Talu savumasında, "Ortada bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Müştekilerden alınan paralar yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak için alınan paralardı. Elde ettiğimiz karı elde edince bu paradan müştekilere ödemeler yapıyorduk bu işlerle eşim Beril Talu ilgileniyordu. Ben sadece markalarla olan anlaşmalara fikir üretip reklam kampanyaları çekiyorduk. Kesinlikle dolandırıcılık kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik kriz yaşayınca bizde ödemeleri almakta ve ödemekte zorluk yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler de sekteye uğradı. Telefonlarımızın kapanış sebebi medyada çıkan yalan haberlerdi. Biz zaten yurt dışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler çıktı. Bu haberler üzerine anlaşmalarımız iptal olunca biz kendimiz geri döndük" dedi.

3 milyon TL ile yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Talu çifti tahliye edildi 2

'PARALARI GERİ ÖDEMEME KASTI İLE HAREKET ETMEDİM'

Tutuklu sanık Beril Talu ise savunmasında, "Şirketin işlerini yürütmek amacıyla almış olduğum vekaletname yoktur. Ben müştekilerin Whatsapp bilgilendirme mesajlarında ya da diğer bilgilendirmelerde şirketin adını yazmadım. Müştekilerin bazılarıyla ilk irtibat kurduğumda zaten faizle geri ödeme şartı ile para göndermiş oluyorlardı. Kesinlikle paraları geri ödememe kastı ile hareket etmedim" dedi.

3 milyon TL ile yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Talu çifti tahliye edildi 3

TAHLİYE EDİLDİLER

Tüm sanıkların üzerine atılı olan 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun vasıf ve mahiyetinin değişerek 'Basit Dolandırıcılık' suçu kapsamına girebileceği ihtimalini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, suçun değişmesi halinde uzlaşma hükümlerinin uygulanması için dosyanın oy çokluğu ile savcılığa gönderilmesine karar verdi. Sanıklarının tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulunduran mahkeme Beril Talu ve Kıvanç Talu çiftinin tahliye edilmesine hükmetti. Heyette bulunan 1 üye hakim, tahliye kararına şerh koydu.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atakum’da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandıAtakum’da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
Dünyanın gözü Beyaz Saray'daki zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi! Dünyanın gözü Beyaz Saray'daki zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geldi!

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.