3 motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Kazada yaralanan Refik Fırat Bozkurt (19) hayatını kaybetti.
İnegöl’den Bursa istikametine hızla seyreden sürücü Emirhan E.(19) yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden Sürücü Berat G. (17) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yöne giden Muhammet Habip T.(19) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilerek sürüklendi.

Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile motosikletteki yolcu Fatih K.(15) ile motosikletteki yolcu Refik Fırat Bozkurt(19) ve motosikletteki yolcu Yusuf K.(15) yaralandılar.

6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Refik Fırat Bozkurt, sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesinde kazadan 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

