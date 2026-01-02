HABER

3 polisimiz şehit düşmüştü! Terörist Zafer Umutlu'nun amcası konuştu: "Cenazesini asla almayacağız"

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve kahraman 3 polisimizin şehit düştüğü operasyonda öldürülen terörist Zafer Umutlu'nun cenazesine ailesi bile sahip çıkmadı. Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam" dedi. Amca Umutlu ayrıca operasyondan 3 gün önce Zafer Umutlu'nun eylem yapabileceğinden şüphelendiği için şikayette bulunduğu da ortaya çıktı.

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimizin şehit düşmesi tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. DEAŞ'lı terörist Zafer Umutlu'nun operasyon öncesi sosyal medya paylaşımları ise büyük ses getirmişti. Operasyonda öldürülen terörist Umutlu'nun amcası konuştu.

'İKNA ETMEK İÇİN YALVARDIM"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Metin Umutlu, çatışmadan haberleri olunca Zafer’in kardeşiyle Yalova’ya gittiklerini aktardı.

Kendisine bir ara telefonundan ulaşabildiklerini ifade eden Metin Umutlu, yeğeniyle aralarında geçen son konuşmayı, “Adeta yalvardım. İkna etmek için çok dil döktüm. ‘Yapma, devletine, polisine kurşun sıkma’ dedim. Teslim olmasını söyledim. ‘Ben demir parmaklıklar arasına giremem’ dedi. Kabul etmedi.”ifadeleriyle aktardı.

3 GÜN ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞLER

Metin Umutlu, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu’nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini ifade ederek şikayette bulunduklarını kaydetti.

AİLESİ CENAZESİNİ BİLE ALMAYACAK

“Polislere sıkılan o kurşunlar bize de sıkıldı. Ciğerimiz yandı” ifadelerini kullanan Metin Umutlu, yeğeninin bu cesareti nereden bulduğunu, silah eğitimini nerede aldığını, silahların nereden geldiğini anlayamadığını ifade etti. Umutlu, “Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam.” dedi.

şehit Yalova DEAŞ
