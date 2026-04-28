3 yaşındaki Aybars'ın kahreden ölümü! Saniyeler içinde oldu

Karabük'teki kahreden kaat 17.00 sıralarında Karabük'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan ve marketten alışveriş yaptığı öğrenilen Yavuz S. idaresindeki servis aracı, 39. Cadde istikametine seyir halindeydi.

YOLA FIRLADI

Bu sırada market çıkışında annesi Halime Pehlivanoğlu ile yürüyen 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, elinden kurtularak yola fırladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI

Servis aracı Aybars Pehlivanoğlu'na çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Servis aracının altında kalan küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

"AYBARS'IMI GETİRİN"

Kaza sonrası olay yerine gelen baba Hakan Pehlivanoğlu sinir krizleri geçirdi. Babanın ambulans içinde "Aybars'ım yok, Aybars'ımı getirin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından küçük Aybars'ın cenazesi tabuta konularak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA