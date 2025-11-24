HABER

3 yaşındaki Karan ilaçlama yüzünden mi öldü? Kahreden rapor ortaya çıktı!

Türkiye Böcek ailesinin ölümünü konuşuyor. Oteli ilaçlayan firmanın, 17 Eylül'de bir evi ilaçladığı ve 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Karan'ın Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Raporda çocuğun ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

Doğukan Akbayır

Almanya'dan 9 Kasım 2025 tarihinde turistik amaçla İstanbul'a gelen ve 13 Kasım 2025 tarihinde 'zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma sürerken, Şişli'de 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ölümüyle sonuçlanan olayda ilaçlama yapan firmanın da, Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan şirket olduğu ortaya çıktı.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nun 17 Eylül 2025 tarihli raporunda, Karan Yazıcı'nın bilinen bir hastalığının olmadığı, 18 Nisan 2025'de yan dairelerinde ilaçlama yapıldığı, anne baba ve çocuğun 19 Nisan 2025'de bulantı ve kusma rahatsızlığının başladığı, ertesi gün hastaneye kaldırıldığı, takip ve tedavileri devam ederken kalbinin durduğu ve sonrasında ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Raporda ayrıca, çocuğun ölümünün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

"HERHANGİ BİR SIKINTI OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Öte yandan evini ilaçlatan komşu Feruza T.'nin de ifadesi ortaya çıktı. İfadesine başvurulan Feruza T., evinin içerisinde tahta kurusu şeklinde böcekler olduğunu söyleyerek, "Böceklerin küçük yaştaki çocuğumu ısırdığını gördüm. Komşum Gamze'ye evimi ilaçlatacağımı söyledim. İnternet üzerinden şirket buldum. Sonrasında şirketi aradım ve evimi ilaçlattırdım. İlaçlama yapan şahsa yan dairemizde insanların yaşadığını, çocuk da olduğunu, bu yüzden herhangi bir sıkıntı olup olmayacağını sordum. 2 gün evde kalmamamı ve herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Her ihtimale karşı komşuma haber verdim, bana evde kalacağını söyledi'' diye konuştu.

AİLE VE AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin adliye meydanında açıklama yapan baba Şahin Yazıcı ise, raporun 2 ay önce çıktığını belirterek, "Bizim tek amacımız şikayetçi olduğumuzda başka kimsenin canının yanmamış olmasıydı. Biz yavrumuzu kaybettik. Başka kimsenin zarar görmemesi ve başka kimsenin evladını kaybetmemesi için şikayette bulunmuştuk fakat Böcek ailesinin dosyasından sonra herkes aksiyon aldı" dedi.

Anne Gamze Özlem Yazıcı ise, ilaçlamanın olduğu gün oğlunda hiçbir problem olmadığını ancak gecesinde rahatsızlanarak kusmaya başladığını söyledi. Yazıcı, "3 yaşında bir çocuk ve kocaman bir aileden bahsediyoruz. Kim bilir daha ne kadar canı yanan aile var" diye konuştu.

Ailenin avukatı Eylem Karaca ise, "7 ay sonra gelen ve geçtiğimiz hafta dosyaya giren adli tıp raporuna baktığımızda bir şey fark ettik. Raporda böcek ilaçlamasından kaynaklı öldüğü onaylandığı kabul edilmiş. Ama asıl fark edilen şey şu ki rapor 17 Eylül'de yazılmış. Ve 19 Eylül'de sisteme gönderilmiş. Tam iki ay sonra, 13 Kasım'da onaylanmış ve sistemde görünür hale gelmiş. 13 Kasım, Böcek ailesinin iki yavrusunun öldüğü tarihe denk düşüyor. 2 aylık bir boşlukta, aynı şirket bir aileyi daha katletti. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz hem bu dosyada Karan Yazıcı bebeğin, sorumlularının ceza almasını beklerken, ailenin bir düşündüğü şey de bir başkasının canın yakmamalarıydı" ifadelerini kullandı.

