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3 yıl boyunca yer altında esir tutuldu! Anlattıkları kan dondurdu: "Ya pişirirsin ya da seni yeriz

Kolombiya'da uyuşturucu çetesinin elinde 3 yıl boyunca esir tutulan 61 yaşındaki eski şef Oscar Rosas'ın anlattıkları kan dondurdu. Yer altındaki gizli tünellerde insan eti pişirmeye ve organ çıkarmaya zorlandığını söyleyen Rosas, yaşadığı dehşeti "Ya pişirirsin ya da seni yeriz" sözleriyle anlattı.

3 yıl boyunca yer altında esir tutuldu! Anlattıkları kan dondurdu: "Ya pişirirsin ya da seni yeriz
Sariye Nur Dönmez

Kolombiya'da bir dönem Avrupa'nın seçkin restoranlarında çalışan 61 yaşındaki eski şef Oscar Rosas, uyuşturucu çetesinin kendisini 3 yıl boyunca yer altındaki tünellerde esir tuttuğunu ve insan eti pişirmeye zorladığını anlattı. Rosas'ın açıklamaları, ülkede yıllardır konuşulan korkunç olayları yeniden gündeme taşıdı.

New York'ta aşçılık eğitimi alan ve 30'lu yaşlarında Avrupa'nın prestijli mutfaklarında çalışan Rosas, eroin bağımlılığı nedeniyle kariyerini kaybetti. Kolombiya'ya döndükten sonra başkent Bogota'nın suç örgütleriyle anılan El Bronx bölgesine yerleşti.

3 yıl boyunca yer altında esir tutuldu! Anlattıkları kan dondurdu: "Ya pişirirsin ya da seni yeriz 1
(Haberde kullanılan görüntüler temsilidir.)

"YA PİŞİRİRSİN YA DA SENİ YERİZ"

Daily Mail'e konuşan Rosas, Los Sayayines adlı çetenin kendisini uyuşturucu madde temini karşılığında özel bir davette yemek hazırlaması için tuttuğunu söyledi.

Yer altındaki tünellere götürüldükten sonra dövüldüğünü ve çıkmasına izin verilmediğini anlatan Rosas, tavuk kanı ve salyangozların kullanıldığı satanist bir ritüele katılmaya zorlandığını belirtti.

Ardından kendisine insan kalıntıları içeren bir torba verildiğini söyleyen Rosas, yemek yapmayı reddedince başına silah dayanarak "Ya pişirirsin ya da seni yeriz" denildiğini aktardı.

"3 YIL BOYUNCA İNSAN ETİYLE BESLENDİM"

Rosas, parçalanmış cesetten yahni hazırlamaya ve yemeye zorlandığını, 3 yıl boyunca yalnızca insan etiyle beslendiğini anlattı.

Dünyanın farklı ülkelerinden suçluların bu yemekleri tüketmek için geldiğini belirten eski şef, tünellere her gün polislerin de aralarında bulunduğu 8'e kadar ceset getirildiğini söyledi.

Ayrıca uyuşturucu karşılığında organ çıkarmaya zorlandığını dile getirdi.

3 yıl boyunca yer altında esir tutuldu! Anlattıkları kan dondurdu: "Ya pişirirsin ya da seni yeriz 2


(Haberde kullanılan görüntüler temsilidir.)

100 METRELİK GİZLİ TÜNEL ORTAYA ÇIKARILDI

Bin günden fazla süren esaretin ardından intihara teşebbüs ettiğini belirten Rosas, çete üyelerinden birinin kendisini sokağa bıraktığını ifade etti.

Hastaneye kaldırılan Rosas'ın anlatımına başlangıçta inanılmadı ve psikiyatri servisine yatırıldı.

Bugün 11 yıldır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürmeye çalışan Rosas, Bucaramanga'da rehabilitasyon merkezi işletiyor.

2016'da 2 bin 500'den fazla güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda El Bronx'ta 100 metrelik gizli tünel bulundu.

Eski adli polis şefi Juliana Quitana ise bu yıl yaptığı açıklamada, çetelerin cinayet kurbanlarını evsizlere yedirdiğine ve yamyamlık eğilimi bulunan yabancıları bölgeye çektiğine işaret eden kanıtlar olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya uyuşturucu
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