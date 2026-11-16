Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Birecik ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Emin Alkan Caddesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır