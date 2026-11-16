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Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül

Edirne'de engelli bir vatandaşa yardımcı olan Bekçi Cem Gül, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan tarafından ödüllendirildi.

Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül

Edirne'de insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerinden biri yaşandı. Saraçlar Caddesi'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Cem Gül, yürümekte güçlük çeken engelli bir vatandaşın yardımına koşarak, güvenli şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağladı.

Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül 1

O BEKÇİYE ÖDÜL VERİLDİ

Bu duyarlı davranış üzerine Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Bekçi Cem Gül ve özverili çalışmalarıyla öne çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü personelini makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Ayhan, örnek davranış sergileyen personeli tebrik ederek, hediye takdim etti.

Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül 2

Engelli vatandaşa yardım eden bekçiye ödül 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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bekçi Edirne
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