Avrupa basını duyurdu! Çarpıcı iddia: “Fransız birlikleri gizlice Ukrayna’da faaliyet gösteriyorlar”

Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden savaşta bazı Avrupa ülkelerinin fiili olarak Ukrayna topraklarında Ukrayna askerlerine eğitim verdiği ileri sürüldü.

RUS YETKİLİNİN AÇIKLAMASI SONRASI AVRUPA BASININDAN ÇARPICI İDDİA

Avrupa basınında yer alan habere göre Fransız birlikleri birkaç aydır gizli şekilde Ukrayna'da faaliyet gösterdiği iddia edildi. Fransız birliklerinin Ukraynalı askeri personele eğitim verdiği belirtildi.

'FRANSIZ BİRLİKLERİ UKRAYNA TOPRAKLARINDA'

Ukrayna topraklarında Ukrayna askerlerini eğiten Fransız birliğinin aynı zamanda Ukrayna ordusuna ait ekipmanların bakımlarıyla ilgili destek sağladığı da aktarıldı.

ASKERİ EĞİTİM, EKİPMAN BAKIMI...

Fransız birliklerinin Ukrayna'ya desteğine yönelik Avrupa basınında yer alan iddia, akıllara geçtiğimiz günlerde bu yönde bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova'nın sözlerini getirdi.

RUS YETKİLİ ZAHAROVA, UKRAYNA'DA KONUŞLANDIRILMASI PLANLANAN ÇOK ULUSLAR GÜÇLERLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin 9-22 Kasım tarihlerinde Ukrayna’ya konuşlandırılması planlanan çok uluslu güçlerin hazırlığı kapsamında “Koalicja 26.2” adı altında askeri tatbikat düzenleyecek olmasını değerlendirdi.

"RUSYA’YA ASKERİ YENİLGİ YAŞATMAYI AMAÇLIYORLAR"

Batılı ülkelerin Rusya’nın güvenlik alanındaki meşru kaygılarını dikkate almak istemediğini, gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü belirten Zaharova, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya çok uluslu güç konuşlandırarak Rusya ile mücadele için bir dayanak noktası oluşturmayı ve Rusya’ya askeri yenilgi yaşatmayı amaçladığını ifade etti.

Ukrayna’ya yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasının Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, bunun ister “Gönüllüler Koalisyonu” ister başka bir oluşum çatısı altında gerçekleştirilmesinin bu tutumu değiştirmeyeceğini bildirdi.

Zaharova, yabancı birliklerin Ukrayna’ya konuşlandırılmasının fiilen askeri müdahale anlamına geleceğini ve Rusya’nın güvenliğine yönelik ilave tehditler oluşturacağını belirtti.

"UKRAYNA'DAKİ HER ASKERİ BİRLİK RUSYA'NIN MEŞRU HEDEFİDİR"

Bunun NATO üyesi Avrupa ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olması ve gerilimin artması anlamına geleceğini ifade eden Zaharova, “Ukrayna’daki her türlü askeri birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilecektir. Bunun beraberinde getireceği tüm riskler ve sonuçlar da dikkate alınmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa basınından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Fransız birlikleri birkaç aydır gizlice Ukrayna’da faaliyet gösteriyor; Ukraynalı askeri personele eğitim veriyor ve ekipman bakımına destek oluyor.