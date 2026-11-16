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Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4’üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KONYA'DA ACI OLAY

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, zemine düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Ayşegül Yıldız’a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti 1

DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ayşegül Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, genç kızın düştüğü değerlendirilen 4’üncü kattaki pencerenin açık olduğunu belirledi. Düşmenin nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme yapıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Konya
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