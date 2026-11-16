Midye yeme yarışmasında boğazına lokma kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Son dönemde farklı konseptlerle düzenlenen yemek yeme yarışmaları sosyal medyada ilgi görürken, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir midyecide gerçekleştirilen yarışmada korku dolu anlar yaşandı. Düzenlenen midye yeme yarışmasında kadın yarışmacı, midyenin boğazına kaçması sonucu fenalaştı. Yarışmacı, olay sırasında uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İşletme sahibi Yalçın Türkşanlı ve kadına müdahale eden Ersin Barça, yarışmada yaşanan talihsiz anları anlattı.

"YARIŞMALARI 6 SENEDİR YAPIYORUM"

Yaklaşık 8 sene seyyar satıcılık yapan, 7 senedir de restoran işleten midyeci Yalçın Türkşanlı, "Normalde sakatat ürünleri satıyorum. Şırdan, mumbar, kokoreç gibi ürünlerim var. Yarışmayı sadece midye üzerinden yapıyorum. Bunu da 6 senedir yapıyorum ve genelde eğlendiğimiz bir nokta. İnsanların kazanmak yerine eğlenmek için gelinen bir noktada yarışma yapıyoruz" diye konuştu.

Restoran işletmeciliğinin zor bir iş olduğunu ve artık her şeyin sosyal medyada yer aldığını belirten Türkşanlı, üretici olmak gerektiğini, bu sebeple de aklına yarışma fikrinin geldiğini ve yarışmaları sunduğunu ifade etti.

"HEİMLİCH MÜDAHALESİ İLE YARIŞMACIYI KURTARDIK"

Kötü bir olay atlattıklarını söyleyen Türkşanlı, "Bizim için çok ilginç ve üzücü bir olaydı. Yarışmayı sunuyordum her zamanki gibi. Yarışmacı tam kazandı derken, normalde yutması gereken lokmayı çıkarmaya ve istifra etmeye başladı. Bu konuda da benim tiklerim var. Kafamı çevirip öndeki kameraya konuşmaya başladım. Bu sırada da yarışmacı fenalaşmış. Ben öksüre öksüre istifra ediyor sandım. Bundan dolayı bakmadım. Benim için korkunç bir şey. Heimlich müdahalesi ile yarışmacıyı kurtardık" dedi.

"BİRKAÇ GÜN SONRA GELİP TEKRAR YARIŞTI VE YİNE KAYBETTİ"

Yarışmacının memnuniyetini ifade ettiğini söyleyen Türkşanlı, "Aradan birkaç gün sonra gelip tekrar yarıştı ve yine kaybetti. Yarışmacı aslında memnun. Eşi geldi, kazandı. O da mutlu. Sosyal medyada paylaştıktan sonra belirli tepkiler aldım. Görüntülerde öyle olmuş tabii. Yaşanan olayın farkında olmadığım için yarışmacıyla ilgilenmiyor gibi olmuş. Müşteri memnuniyeti sağlamayan hiçbir firma büyüyemez. Bu mantıkta büyüyen bir esnaflığımız var" açıklamasında bulundu.

Türkyılmaz, sağlık çalışanı olmadan yarışmayı başlatmadığını dile getirdi. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirten Türkyılmaz, restoranlara uyarıda bulunarak, böyle durumlarda sağlık çalışanı bulundurmaları gerektiğini söyledi.

"1 DAKİKA İÇİNDE 20 MİDYE YENDİĞİ İÇİN KISA BİR SÜRE ZARFI OLUYOR"

Yanlarında bulunan hemşireye yardımcı olarak Heimlich manevrası uyguladığını ifade eden Ersin Barça ise, "Yarışmalar genelde heyecanlı oluyor. 1 dakika içinde 20 midye yendiği için kısa bir süre zarfı oluyor.

Yarışmayı izlerken bayan arkadaş rahatsızlandı. Tabii bu konuda eğitim aldığımız için Heimlich müdahalesi ile kurtardık. Şanssız bir gün atlattık, sonrasında tatlıya bağlandı. Güldük, eğlendik. Böyle bir talihsiz olay yaşadık. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Başarılı bir şekilde atlattık" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır