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ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme

2024 yılında İstanbul Eyüpsultan'da oğlu Timur Cihantimur'u kaza yaptıktan sonra ABD'ye kaçıran ve ABD'de tutuklanan Eylem Tok'un avukatları mahkemeye dilekçe sundu. Dilekçede "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur’u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran ve ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok’un avukatları Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme 1

SANIK TOK’UN AVUKATLARI YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Dilekçede, Eylem Tok’un kendisi hakkında verilen iade kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusundan feragat ederek duruşma öncesinde Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatarak duruşmada hazır bulunacağı belirtildi. Tok’un avukatları tarafından dilekçede "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Bu doğrultuda müvekkil hakkında uygun görülecek nakdi teminat ve aynı kanun maddesinde düzenlenen diğer tedbirler uygulanmak üzere adli kontrolle salıverilmesine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme 2

Dilekçenin sonuç kısmında ise Eylem Tok’un Türkiye'ye iade kararına karşı yapmış olduğu istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı için hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve nakdi teminat ve diğer tedbirler uygulanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılması istendi.

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme 3

ACİ AİLESİNİN AVUKATI DİLEKÇESİNDE TALEBİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan Aci ailesinin avukatı ise yeni bir dilekçe sundu. Dilekçede, "Sanık müdafi tarafından mahkemenize sunulan dilekçede, sanığın Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği, Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve mahkemenizce yapılacak duruşmada hazır bulunacağı belirtilerek yakalama kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Ancak öncelikle belirtmek gerekir ki, sanık müdafinin dilekçesinde yer verdiği bu açıklamalar, henüz gerçekleşmiş somut işlemlere değil, sanığın ileride yerine getireceğini beyan ettiği hususlara dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme 4

Sanığın istinaf başvurusundan feragat edeceğine ilişkin beyanın henüz gerçekleşmiş bir işlem olmadığını da dilekçede aktarılarak, "Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve mahkemeniz huzurunda hazır bulunacağı yönündeki beyanlar da geleceğe yönelik beyanlardan ibarettir. Bu beyanların varlığı, sanığın Türkiye'ye kesin olarak döneceğini veya yargılama sürecinde hazır bulunacağını garanti etmemektedir" ifadelerine yer verdi. Dilekçede sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasının mevcut hukuki durum ve yargılamanın güvenliği bakımından kabul edilebilir olmadığı açıklandı. Sanığın istinaf başvurusundan feragat edeceğine ve Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanlarının henüz gerçekleşmemiş, geleceğe yönelik açıklamalar niteliğinde olduğu ve tek başına yakalama kararının kaldırılmasını haklı kılmayacağından dolayı Eylem Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması taleplerinin reddine karar verilmesi dilekçede talep edildi.

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme 5

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme 6

ABD iadesini durdurmuştu! Eylem Tok ile ilgili yeni gelişme 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Eylem Tok
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