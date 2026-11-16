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Hem ofis hem günlük kombinler için: New Balance 565 Ayakkabı indirime girdi
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Hem ofis hem günlük kombinler için: New Balance 565 Ayakkabı indirime girdi

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Günlük koşuşturmacada ayak konforundan ödün vermeden klasik ve sade bir stil yakalamak isteyen erkekler için harika bir avantaj var. Yumuşak orta taban yastıklaması ve süet-file karışımlı üst yüzeyiyle öne çıkan New Balance 565 kahverengi erkek ayakkabı, kısa süreliğine indirimde. Mevsim geçişlerine ve sonbahar-kış kombinlerine kolayca uyum sağlayan bu zamansız modeli incelemek için acele edin!

Gün boyu ayakta kalırken konforunu korumak ve her kombine uyum sağlayacak zamansız bir spor ayakkabı edinmek isteyenler buraya! New Balance 565 erkek ayakkabı, son 365 günün en düşük fiyatıyla satışta. Hem rahatlığı hem de dayanıklı yapısıyla günlük kullanımda fark yaratan bu modelin öne çıkan detayları ise şöyle:

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New Balance 565 Kahverengi Erkek Günlük Ayakkabı

Hem ofis hem günlük kombinler için: New Balance 565 Ayakkabı indirime girdi 1

New Balance 565 kahverengi erkek günlük ayakkabı, klasik tasarımı modern yastıklama konforuyla birleştirerek gündelik stilinizi bir üst seviyeye taşır. Süet ve nefes alabilir file panellerden oluşan kaliteli üst yüzeyi ayağı nazikçe sararken, yumuşak orta taban yapısı gün boyu süren yürüyüşlerde dahi darbe emilimi sağlar. Günlük aşınma ve yıpranmalara karşı dirençli olarak üretilen sağlam kauçuk dış tabanı uzun ömürlü bir kullanım sunar. Koyu kahverengi tonu sayesinde jean pantolonlardan chino modellere kadar pek çok kıyafetle zahmetsizce eşleşir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika bir New Balance modeli. Bizi rahatlığı ve kalitesi her zamanki gibi hiç şaşırtmadı. Severek kullandığımız bir ürün.”
  • “Aslında kalıbı dar denemez. Ancak piyasadaki pek çok ayakkabının günümüzde geniş kalıp olduğu düşünüldüğünde bu şekilde değerlendiriliyor olması normal. Şunu da belirteyim, ayakkabının uzunluğu normal fakat yanlardan ayağı kavraması biraz sıkı sayılabilir. Ben tam numaramı aldım, memnun kaldım ve ayağımı da sıkı bir şekilde kavradı diyebilirim. Malzemesi iyi görünüyor, duruşu da gayet şık.”
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Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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