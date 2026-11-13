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Islak ve Kuru Zeminlerde Üstün Performans: Adidas Terrex AX4 indirimde kaçırmayın
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Islak ve Kuru Zeminlerde Üstün Performans: Adidas Terrex AX4 indirimde kaçırmayın

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Her adımda sağlam bir zemin tutuşu arayan outdoor tutkunları için harika bir fırsat başladı. Hafif yapısı ve aşınmaya dirençli katmanlarıyla öne çıkan adidas Terrex AX4 erkek yürüyüş ayakkabısı, %33 indirim ve ödeme aşamasında uygulanan indirimle fiyatı toplamda 2.299 TL düşüyor. Hem şehir temposuna hem de zorlu arazi koşullarına uyum sağlayan bu çok yönlü modeli avantajlı fiyatıyla inceleyebilirsiniz.

Zorlu arazi koşullarında dengesini kaybetmek istemeyen ve hafif bir ayakkabıyla uzun mesafeler katetmeyi sevenler buraya! Outdoor dünyasının en güvenilen serilerinden biri olan adidas Terrex AX4 erkek yürüyüş ayakkabısı yılın en düşük fiyatıyla dikkat çekiyor. Islak kayalardan tozlu patikalara kadar her zeminde adımlarınızı destekleyen bu modelin öne çıkan detayları şöyle:

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Outdoor ve günlük kullanım için ideal: Adidas Terrex AX4 Yürüyüş Ayakkabısı

Islak ve Kuru Zeminlerde Üstün Performans: Adidas Terrex AX4 indirimde kaçırmayın 1

Orman yürüyüşlerinden engebeli arazi tırmanışlarına kadar her koşulda yüksek performans sunmak üzere tasarlanan adidas Terrex AX4 erkek yürüyüş ayakkabısı, Continental™ kauçuk dış tabanı, ıslak kütüklerde ve kaygan zeminlerde dahi olağanüstü tutuş sağlayarak adımlarınızı güvence altına alır. Aşınmaya dayanıklı katmanları ayakkabının ömrünü uzatırken hafif yapısı uzun süreli kullanımlarda ayak yorgunluğunu önler.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bunlar harika spor ayakkabılar. Günlük kullanımda tercih ediyorum ve oldukça rahatlar. Bunlardan önce kullandığım çift, yağmurlu bir günde bir tema parkında tüm gün boyunca ayaklarımı kuru tutmuştu. Su geçirmezlikleri beni gerçekten çok etkiledi. Umarım bunlar da önceki çiftim kadar uzun ömürlü olur."
  • "Bu ayakkabılar şimdiye dek pek çok büyüklü küçüklü yürüyüşte bana eşlik etti. Her türlü arazide sorunsuz bir performans sergilediler; hatta 50 kilometrelik bir uzun mesafe yürüyüşü etkinliğini bile başarıyla atlattılar. Tabanları; kaya, kar veya çamur fark etmeksizin son derece kaymaz bir yapıya sahip."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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