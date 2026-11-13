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23 yılla aranıyordu! Banyo kapısının arkasında yakalandı

Adana’da jandarma ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari M.M.’yi, saklandığı dairede banyo kapısının arkasında yakaladı.

23 yılla aranıyordu! Banyo kapısının arkasında yakalandı
Melih Kadir Yılmaz

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.M.’nin Yüreğir ilçesindeki bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

23 yılla aranıyordu! Banyo kapısının arkasında yakalandı 1

EKİPLER KAPIYI KIRIP DAİREYE GİRDİ

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekibi, 3 katlı binadaki 2 daireyi aradı ancak M.M.’yi bulamadı. Binadakiler, giriş kattaki dairenin kapısının kilitli, anahtarının da kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırıp daireye girdi.

23 yılla aranıyordu! Banyo kapısının arkasında yakalandı 2

FİRARİ HÜKÜMLÜ BANYO KAPISININ ARKASINDA YAKALADI

Evde arama yapan ekipler, firari hükümlüyü banyo kapısının arkasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana firari
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