Rekabet Kurulu'ndan reyting soruşturması! Televizyon dizileri ve izlenme oranları mercek altında

Televizyon dünyasında dizilerin ve programların kaderini belirleyen reyting ölçümleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, kamuoyunda reyting olarak bilinen televizyon izleyici ölçüm hizmetlerini yürüten Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında resen soruşturma başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

REYTİNG ÖLÇÜMLERİ MERCEK ALTINDA!

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, reklamcılık hizmetlerine yönelik yürütülen sektör incelemesi kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturmayla şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği araştırılacak.

DİZİLERİN İZLENME ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Rekabet Kurumunun açıklamasında, reyting sonuçlarının televizyon kanallarının ve programlarının ne kadar izlendiğini ve hangi izleyici gruplarına ulaştığını gösterdiğine dikkat çekildi.

Bu verilerin reklamverenler ve medya planlama ajansları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Reklamların hangi kanalda, hangi programda ve hangi saatlerde yayımlanacağına karar verilirken reyting sonuçlarından yararlanıldığı ifade edildi.

REKLAM GELİRLERİNİ DE ETKİLİYOR!

Açıklamada, izlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının reklam bütçelerinin doğru yönlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Televizyon kanallarının da ulaştıkları izleyici kitlesini reklamverenlere göstermek, reklam fiyatlarını belirlemeye yönelik görüşmeler yürütmek ve reklam bütçelerinden daha fazla pay alabilmek için bu verileri kullandığına işaret edildi.

REYTİNG SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR? İŞTE İNCELENECEK KONULAR

Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmada, televizyon izleyici ölçüm sisteminin işleyişi kapsamlı şekilde ele alınacak.

Bu kapsamda ölçüme esas verilerin kullanılması, izleyici panelinin oluşturulması ve yönetilmesi, televizyon izleme kayıtlarının işlenmesi ve ölçüm sonuçlarının raporlanmasına ilişkin uygulamalar incelenecek.

Ayrıca söz konusu uygulamaların reyting sonuçları ve televizyon reklamcılığı sektöründeki rekabet koşulları üzerindeki olası etkileri değerlendirilecek.

Öte yandan, soruşturma açılması şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiği veya reyting sonuçlarında usulsüzlük bulunduğu anlamına gelmiyor. Olası bir kanun ihlali olup olmadığı yürütülecek soruşturmanın ardından belirlenecek.