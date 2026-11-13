Ek ifadesinde anlattı! "Sarıgül'ün evinde akşam yemeği ve 149 bin TL" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.B.'nin verdiği ek ifade ortaya çıktı.

"BEN VE ABLAM SAYISIZ KERE TELEFONLA ARANDIK"

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten M.B., "Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafımla irtibata geçerek çalıştı. Ben ve ablam sayısız kere telefonla arandım. Aradığı telefon numaralarından birinin kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise başkaydı. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi.

"AĞLAYARAK NEDEN BÖYLE OLDU DEDİ"

Sarıgül ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan M.B., "Konuşmamızda ağlayarak biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu dedi" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Sarıgül’ün araçları olduğunu belirttiği kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini öne süren M.B., "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül’ün aracıları ulaştılar ve Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" şeklinde konuştu.



"SARIGÜL'ÜN EVİNDE AKŞAM YEMEĞİ VE 149 BİN TL" İDDİASI

Sarıgül’ün Etiler’de bulunan ikametine gittiğini belirten M.B., "Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün Etilerde bulunan ikametine gittim. Burada ikamet eden Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonra tarafıma E.E. tarafından gönderildi. E.E. tarafından tarafıma teslim edilip açılırken 149.000,00 TL civarında olduğunu gördüm" dedi.

"PİŞMANIM"

Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu ifade eden M.B., "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığım dan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam G.B. gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır