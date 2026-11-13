Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Mynet'e özel açıklama! İddialara yanıt: "Bizim fonla işimiz olmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KEPSAŞ'ın mali işlemleri üzerinden gündeme gelen iddialarla ilgili Mynet'e konuştu. Şirketin faaliyet alanı ve para hareketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, gündeme getirilen iddiaları kesin bir dille reddetti.

KEPSAŞ'ın elektrik alım satımı yapan bir şirket olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, bu faaliyetler nedeniyle şirket hesaplarında para hareketleri yaşanmasının olağan olduğunu ifade etti.

Mynet'e özel değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, KEPSAŞ üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerin şirketin rutin faaliyetleriyle karıştırılmaması gerektiğini savundu.

Şirketin elektrik alıp sattığını ve bu süreçte doğal olarak finansal işlemler

gerçekleştirildiğini belirten Büyükkılıç, söz konusu para hareketlerinin olağan ticari faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükkılıç, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"KEPSAŞ olarak biz elektrik alırız, elektrik satarız. Burada para hareketi olur. Kamu bağlamında sorumluluğumuz var, Sayıştay denetiminde sorgulanırız. 30-40 milyon iddiaları doğru değil. Günlük rutin işlemler."

SAYIŞTAY DENETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında kamu sorumluluğuna özellikle vurgu yapan Büyükkılıç, şirketin mali işlemlerinin denetim kapsamında olduğunu hatırlattı.

KEPSAŞ'ın faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan para hareketlerinin kamu sorumluluğu çerçevesinde değerlendirildiğini belirten Büyükkılıç, Sayıştay denetimine tabi olduklarını ifade etti.

Büyükkılıç'ın açıklamalarında öne çıkan noktalardan biri de şirketin mali işlemleriyle ilgili hesap verme yükümlülüğü oldu. Başkan Büyükkılıç, gündeme gelen iddialara karşı şirketin rutin ticari faaliyetlerini ve denetim mekanizmalarını işaret etti.

"ÖYLE BİR İŞLEM DE YOK, ÖYLE BİR POZİSYON DA YOK"

KEPSAŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere ilişkin iddiaları kabul etmeyen Büyükkılıç, anlatıldığı şekilde bir işlemin söz konusu olmadığını savundu.

Şirket bünyesinde belirli işlemlerin yetki alınmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirten Büyükkılıç, iddialara konu edilen durumun mevcut olmadığını söyledi.

Büyükkılıç, "Söylenildiği gibi öyle bir işlem de yok, öyle bir pozisyon yok. Yetki

almadan böyle bir şey yapamazlar" dedi.

Kamuoyu Bilgilendirmesi https://t.co/cvZPf8T82t — Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (@kepsas) November 9, 2026

"BİZİM FONLA İŞİMİZ OLMAZ"

Büyükkılıç'ın Mynet'e yaptığı açıklamada en dikkat çeken ifadelerinden biri ise fonlarla ilgili sözleri oldu.

KEPSAŞ'ın faaliyet alanının elektrik ticareti olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şirketin fonlarla ilişkilendirilmesine yönelik iddialara da karşı çıktı.

"Bizim fonla işimiz olmaz" diyen Büyükkılıç, şirketin mali hareketlerinin elektrik alım

satımından kaynaklanan günlük işlemler olduğunu yineledi.

Böylece Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KEPSAŞ hakkında gündeme gelen 30-40 milyonluk iddialara ilişkin Mynet'e yaptığı özel açıklamada hem söz konusu işlemleri reddetti hem de şirketin faaliyetlerinin denetime tabi olduğunu vurguladı.