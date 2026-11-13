Sarıgül soruşturmasında adı geçen eski belediye başkanının Murat Hazinedar olduğu ortaya çıktı: "Ülkeme döneceğim"

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan 2. dalga operasyonda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi yakalanırken 2 kişinin aranmasının devam ettiği belirtilmişti.

Henüz yakalanmayan kişilerden birinin eski bir belediye başkanı olduğu öne sürülmüştü. Bu kişinin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar olduğu belirtildi.

"ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Gazeteci Barış Yarkadaş konuyla ilgili olarak Murat Hazinedar ile görüştüğünü söyledi. Yarkadaş, "Mustafa Sarıgül soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden biri de CHP’li Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar… Hazinedar yurt dışında… Hazinedar ile az önce konuştum. Murat Hazinedar, “Ülkeme döneceğim. Polis sabah ikametime gitmiş. Benim veremeyecek bir hesabım yok. Daha önce de 400 yılla yargılandım. Mustafa Sarıgül ile tek kuruşluk bir ticari ilişkim yok. Kamuoyunun bildiğinin aksine avukatı da değilim. Biraz sonra kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama da yapacağım” dedi." ifadelerine yer verdi.

HAZİNEDAR'DAN KAPSAMLI BASIN AÇIKLAMASI GELDİ

Öte yandan Hazinedar da sosyal medya hesabından kapsamlı bir basın açıklamada bulundu. Hazinedar konu özelindeki iddialara tek tek yanıt verdi. Hazinedar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle dikkatinizi gazeteciliğin en temel etik ilkelerinden birine çekmek isterim. Gazetecilik, bir kişi hakkında ortaya atılan iddiaları kamuoyuna aktarmaktan ibaret değildir. Bu iddiaların doğruluğunu araştırmayı, karşı argümanları incelemeyi ve her şeyden önemlisi hakkında haber yapılan kişiye de söz hakkı tanımayı gerektirir.

Bir gazetecinin, haberini yapmadan önce ya da en azından yaptıktan sonra muhatabına ulaşması, iddialara ilişkin açıklamalarını dinlemesi ve varsa belgelerini incelemesi yalnızca mesleki nezaket değil; basın etiğinin, objektifliğin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğunun da gereğidir.

Bu nedenle aşağıda paylaşacağım hususları ve ekinde sunacağım bilgi ve belgeleri dikkatle incelemenizi özellikle rica ediyorum. 1. Mustafa Sarıgül ile ilişkim ve kamuoyuna yansıtılan yanlış bilgiler. Ben, Beşiktaş’ta 3 yıl 9 ay belediye başkanlığı yapmış bir kişiyim. Buna rağmen yıllardır kamuoyuna Mustafa Sarıgül’ün avukatıymışım, onun siyasi ve ticari ilişkilerinin bir parçasıymışım gibi lanse ediliyorum.

"CHP'DEKİ TOPLU İHRAÇ DAVASI DIŞINDA HİÇBİR ZAMAN AVUKATLIĞINI YAPMADIM"

Oysa Mustafa Sarıgül’ün, ailesinin, şirketlerinin veya Şişli Belediyesinin, tek 1 dava dışında; 2005 yılı, CHP’de toplu ihraç davası dışında, hiçbir zaman avukatlığını yapmadım. Kendisiyle, ailesiyle ya da şirketleriyle herhangi bir ticari ortaklığım veya menfaat ilişkim olmadı. Kaldı ki bir kişinin avukatlığını yapmış olmak da başlı başına suç değildir. Avukatlık, anayasal savunma hakkının güvencesidir.

Peki gerçek nedir? Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2002-2004 döneminde CHP kurultay delegesiydim. Mustafa Sarıgül henüz CHP’de bile değilken, parti içinde muhalefet grubuyla birlikte hareket ediyordum.

O dönemde CHP içindeki yaygın vesayet anlayışına ve antidemokratik uygulamalara karşı mücadele eden bir hukukçu olarak; partiden ihraç edilen arkadaşlarımla birlikte hukuki mücadeleyi başlattım, açtığım davaları kazandım, il başkanları, ilçe başkanları, hepimiz CHP’ye geri döndük.

2005 yılındaki avukatlığım; olaylı CHP Kurultayı sonrasında, Deniz Baykal yönetimine muhalif milletvekili ve pek çok başka isimle birlikte ben(yeniden) ve Mustafa Sarıgül partiden ihraç edildi.

İlk ihraç davalarında elde ettiğim hukuki başarıların ardından, milletvekilleri Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, Hasan Aydın, İsmail Değerli ve daha birçok CHP’li isimle birlikte Sarıgül’ün de içinde olduğu ihraç davalarında avukatlık üstlendim.

Mustafa Sarıgül ile avukat-müvekkil ilişkimin başlangıcı ve tamamı budur. Bunu adliye kayıtları ve Önder Sav çok iyi bilir. Üstelik ben, Sarıgül’den önce de onun siyasi mücadelesinin bir uzantısı olarak değil, CHP içinde demokrasi ve hukuk mücadelesi veren bağımsız bir hukukçu olarak hareket ediyordum.

Sonrasında Türkiye Değişim Hareketi’nin siyasi partiye dönüşmemesiyle yollarımız ayrıldı. 2013 yılında Sarıgül’ün yeniden CHP’ye katılmasıyla siyasi süreçlerde yollarımız tekrar kesişti. Ancak bu dönemlerde de kendisiyle herhangi ve / veya Şişli Belediyesi ile bir ticari ilişkim veya avukatlık bağım bulunmadı. Son sekiz yıldır ise kendisiyle herhangi bir görüşmem de olmamıştır.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığımın gerçek hikâyesi Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan bir başka algı da benim Mustafa Sarıgül tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına getirildiğim yönündedir. Oysa süreç çok farklı gelişmiştir. 2014 yerel seçimleri öncesinde benim, Arnavutköy ve Çekmeköy Belediye Başkanlığı için önerilmem söz konusu olmuş, ancak bunu kabul etmemiştim. Beşiktaş için düşünülen aday ise Mustafa Sarıgül’ün desteklediği, kamuoyunun tanıdığı, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Tonguç Çoban’dı.

Şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği de yapan Tonguç Çoban, bugün Şile davası kapsamında tutuklu bulunmaktadır. 10 Şubat 2014 tarihinde Tonguç Çoban’ın adaylığının CHP MYK’sından veto edilmesi üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığı için -bir nevi yedekten aday olarak- benim adaylığım hususunda karar vermiştir.

Her belediye başkan adayını veya milletvekilini öneren veya tavsiye eden biri olabilir. Dolayısıyla adaylık sürecinde Sarıgül’ün siyasi etkisinin bulunduğunu inkâr etmiyorum. Ancak bu, benim onun adına belediye yönettiğim veya kendisine herhangi bir menfaat sağladığım anlamına gelmez. Tam tersine, belediye başkanlığım boyunca Mustafa Sarıgül’ün Beşiktaş Belediyesi’nde en küçük bir işi, ticari ilişkisi veya ayrıcalığı olmamıştır. Hatta 2016 sonrası kendisi ile siyasi ve insani diyaloglarımız kesintiye uğramıştır. Aramızdaki mesafenin temel nedenlerinden biri de benim bağımsız karakterli bir kişi olmamdır. Hiç kimsenin siyasi veya ekonomik vesayeti altında görev yapmadım.

Beşiktaş’ta 3 yıl 9 ay boyunca nasıl bir belediyecilik yaptım? Benim belediye başkanlığı dönemim, yalnızca hakkımda açılan soruşturmalarla değil, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla da değerlendirilmelidir. Göreve gelir gelmez Beşiktaş’ta imar uygulamalarını durdurdum. Çünkü İstanbul’a örnek olabileceğine inandığım, ada bazlı ve bütüncül bir imar modeli geliştirmiştim. Bu modelin Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmesi için mücadele ettim. Bu beklentiyle belediye başkanlığım boyunca yeni yapılaşmaya yönelik tek bir inşaat ruhsatı dahi verilmemesi yönünde bir yönetim anlayışı benimsedim.

Üstelik göreve gelir gelmez eski kadroları tasfiye eden belediye başkanlarından da olmadım. Tam 3 yıl 9 aylık Belediye Başkanlığım sürecinde imar - ruhsat işlemlerinden sorumlu yöneticileri, müdürü, memurları ya da hiç kimseyi görevinden almadım, görev yerlerini değiştirmedim. Eski Başkan İsmail Ünal zamanında atanan İmar ve Ruhsat İşlemleri Müdürü ve tüm kadrosu benim görevden ayrıldığım güne kadar görevlerine fiilen devam etmiştir. Türkiye’de bunun kaç örneği vardır, takdirinize bırakıyorum. Belediyemizde siyasi müdahale ve menfaat ilişkilerinden bağımsız bir yönetim anlayışı kurmaya çalıştım.

Ancak hangi isim hangi siyasi referansla gelmiş olursa olsun, belediye yönetimindeki temel ölçütüm kamu yararı ve hukuk oldu. O dönem halkın belediyemize ve şahsıma gösterdiği teveccühü de araştırabilirsiniz.

Hakan Bayrakçı’ya (SON-AR), Özer Sancar’a(Metropoll Araştırma) ve Sayın Cumhurbaşkanı ile de yakın ilişkileri bulunan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar’a(Andy-Ar) o dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarını sorabilirsiniz. Beşiktaş’ta ortaya koyduğumuz siyaset ve yönetim anlayışının İstanbul ölçeğinde nasıl bir karşılık bulduğunu o araştırmalarda görebilirsiniz.

Soruşturmalar, MASAK raporları ve o beraat kararları. Benim hakkımda FETÖ’den PKK’ya, hatta yolsuzluk yaptığıma dair pek çok suçlama ortaya atıldı. Görev yaptığım ve sonrasındaki süreçte yaklaşık 400 ön inceleme ve soruşturmayla karşı karşıya kaldım. EK-1. O yıllar bakımından bunun Cumhuriyet tarihinde bir belediye başkanının maruz kaldığı en yoğun soruşturma süreçlerinden biri olduğunu düşünüyorum.

Mal varlığıma, FETÖ’ye, akrabalarıma, belediyeye ve Beltaş Vakfı’na dair beş MASAK raporu EK-2, hakkımda yine birisi FETÖ’ye ilişkin, birisi ajanlık iddiasına ilişkin iki MİT raporu EK-3, bir Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu raporu EK-4, bir Sayıştay raporu EK-5, ayrıca savcılığın ve mahkeme heyetlerinin aldığı malvarlığına ilişkin çeşitli resmî incelemelere dair raporları EK-6 ve EK-7 ve EK-8 ve EK-9 ve EK-10 ve EK-11 ve EK-22 de eklerde gönderiyorum. EK-12 Suç örgütü üyesi olmadığımıza dair KYOK Kararı ve EK-13 ‘de de Beşiktaş Belediyesinin bizim dönemine ait tüm ihalelerini kaplayan detaylı bilirkişi incelemesinden sonra alınan KYOK Raporu bilginize sunarız. Bu raporların hiçbirinde şahsi mal varlığıma ilişkin suç teşkil eden bir zenginleşme tespit edilmediğini özellikle belirtmek isterim.

Peki bunlar neden kamuoyuna anlatılmıyor? Hakkımdaki iddialar haber değeri taşıyorsa, bu raporlar ve yargı kararları neden aynı haber değerini taşımıyor? Örneğin 2016’da FETÖ suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldım, hakkımda 2021 yılında FETÖ üyesi olmamakla beraber FETÖ’ye yardım etme iddiası ile dava açıldı, yargılandım ve beraat ettim. EK-14. Bu dosyanın temelinde, FETÖ’nün sözde belediye imamı olduğu iddia edilen Erkan Karaaslan ile belediyenin iş yaptığı iddiası bulunuyordu. Oysa savunmamda da açıkça belirttiğim üzere, ben belediye başkanlığım döneminde bu kişiyle çalışmamıştım.

Mahkeme tarafından belediyeye yazılan yazılar sonucunda söz konusu kişinin benim dönemimde değil, benden önceki Belediye Başkanı İsmail Ünal döneminde belediyeyle çalıştığı ortaya çıktı. Dahası, yargılama sırasında FETÖ’nün belediye imamı olarak nitelendirilen kişinin de FETÖ suçlamasından beraat ettiğini öğrendik. EK-15. Benim hakkımda soruşturma konusu yapılan kişiyle başka belediyelerin, Ak Partili Belediyelerin de çalıştığı, hatta bu kişiye yüksek tutarlı ihaleler verildiği yönündeki hususlar da ayrıca incelenmelidir.

Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in EK-18 belediye başkanlığı dönemlerine ilişkin bu konudaki işlemler hakkında takipsizlik veya soruşturma izni verilmediğine dair kararları verildiğini biliyorum. EK-16 ve EK-17. Elbette bir kişiyle çalışmış olmak tek başına suç değildir. Benim itirazım da zaten hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğinedir.

Bu süreçte hakkımda yapılan haksızlıklara dair sürece ilişkin devlet tarafından şahsıma tazminat da ödenmiştir. Ancak ne beraat kararlarım ne de tazminat kararı, öncesinde yapılan yalan ve çarpıtılmış haberlerin gördüğü ilgiyi görmedi. (İsterseniz ayrıca ekteki, size gönderdiğimiz pek çok beraat kararımız dışında kalan diğer beraat kararlarını da tarafınıza gönderebilirim.) 5. Yolsuzluk iddiaları ve yargılamaların sonucu. Yıllar sonra 2022 Aralık ayında, yani görevden uzaklaştırıldıktan 5 yıl sonra, bu kez suç örgütü, rüşvet, irtikap iddialarıyla ilgili tutuklandım. Beş ay tutuklu yargılandıktan sonra, 2024 yılında bu iddialar ile ilgili suçlamalardan da beraat ettim.

Yargılama sırasında SEGBİS aracılığıyla katıldığım duruşmada, dosyada suçlama konusu yapılan işlemlerin hukuken doğru olduğunu ve birlikte çalıştığım arkadaşlarımın adına da tüm suçlamaları kabul ettiğimi, ortada iddia edilenin aksine bir suç unsuru olmadığı gibi tebrik ve takdire şayan çalışmalar olduğunu ifade ettim. Ben hukukçuyum. İddiaların hukuki niteliğini, belediye mevzuatını ve yaptığımız işlemlerin dayanaklarını biliyorum. Hakkımızda ortaya atılan suçlamaların önemli bir bölümü, 9 ay belediye başkan yardımcım olarak görev yapan Heyecan Halime Şahin’in iftiralarına dayandırılmıştır.

Ancak bu kişiyi görevden aldık ve daha sonra bu kişi hakkında yürütülen yargı süreçlerinde ortaya çıkan kararlar da konuların basında yer almasını sağlayan İlhan Cihaner’in iftiralarına EK-19 dair kararlar da kamuoyuna anlatılmadı. Bu müfterinin memuriyetten atıldığına dair Danıştay kararları ve hakkımdaki beyanlarıyla ilgili mahkûmiyet kararına EK-20 (a,b,c) ilişkin belgeleri de incelemeniz için eklerde sunuyorum.

Bugüne kadar belediye başkanlığı dönemimle ilgili, dördü avukatlık faaliyetlerime ilişkin olmak üzere 2018 yılından bugüne toplam 21 davayla karşı karşıya kaldım. Bu davaların 17’sinden beraat ettim. 3 tanesi de devam ediyor. Sadece 1 tane davada, bir memurun kadro atamasında yapılan bir derece hatası dolayısı ile görevi ihmalden 11.000 TL (onbirbin TL) ceza aldım.

Peki bu beraatleri kim haber yaptı? Hakkımda soruşturma açıldığında manşet atanlar, beraat kararları verildiğinde neden sustu? Bir insanın itibarı yalnızca iddialarla mı şekillenir? Mahkeme kararlarının, resmî belgelerin ve hukuki gerçeklerin hiç mi değeri yoktur? 6. Gazetecilik anlayışına ilişkin sorularım. Gazetecilerin hakkımda bugüne kadar sayısız haber yaptığını belirtmek isterim. Ancak hiç birisi, bu haberlerin hiçbirinde beni arayıp; ‘Başkanım, hakkınızda böyle iddialar var. Bunlara cevabınız nedir? Gerçekten ne yaşandı? Elinizde bu iddiaları çürüten belgeler var mı?’

diye sormadı. Bir kez olsun. Benim itirazım gazetecilerin hakkımda haber yapmasına değildir. Elbette yapacaklar. Kamu görevi üstlenmiş bir insanın denetlenmesi de sorgulanması da doğaldır. Ama gazetecilik, duyulan her iddiayı doğruluğunu sınamadan kamuoyuna aktarmak değildir.

Bir kişiye yöneltilen suçlamalar kadar, o kişinin savunmasının ve lehine olan delillerin de kamuoyuna sunulması gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkan şey, hakikatin araştırılması değil, tek taraflı bir kanaatin sürekli yeniden üretilmesidir. Emin olun sorduğunuzda size somut bir bulgu, bilgi, belge bile sunamayacaklar.

Siyasi mücadelem, Hakkâri ile kardeş belediyecilik ve CHP’den ayrılışım. Belediye başkanlığı dönemimde yalnızca imar ve yerel yönetim alanında değil, toplumsal barış konusunda da önemli girişimlerde bulundum. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki vatandaşlarımıza ithafen çözüm sürecine dair; demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanan bir siyasetçi olarak, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek partimizin çözüm sürecine daha yapıcı biçimde dahil olması gerektiğini savundum.

Hakkâri ile kardeş belediye ilişkisi kurduk ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün hakkımda konuşulurken bu çalışmaların da hatırlanmasını isterim. 2018 yılında, basında sık sık yer aldığı gibi ya da gazetecilerin özelikle ifade ettiği gibi üçüncü kez CHP’den ihraç edilmem söz konusu değildir. 2019 yılında kendi irademle CHP’den istifa ettim. Çünkü yıllarca emek verdiğim partinin, gerek bana gerekse benzer süreçlerle karşılaşan diğer belediye başkanlarına karşı adil ve tutarlı bir yaklaşım sergilemediğini düşünüyordum. Hukuk ve etik ilkelerinin kişilere göre değişmesini kabul etmedim.

O günlerde Ekrem İmamoğlu’na da seslenmiş, ‘İBB’yi de kazansan da İçişleri Bakanlığı’nın bir faksına bakar, tıpkı benim gibi’ demiştim. EK-21. Bugün geldiğimiz noktada bu sözlerimin yeniden düşünülmesi gerektiğine inanıyorum.

Bugün hukuka ve adalete bakışım. Sayın Basın Mensubu, Kamuoyunun gündemindeki sorulara cevap vereyim. Ben bir hukukçuyum. Hayatım boyunca hukukun üstünlüğüne, savunma hakkına ve adil yargılanma ilkesine inandım. Ancak bugün Türkiye’de yaşadığımız temel sorun, yalnızca suçlu ile suçsuzun birbirinden ayrılması meselesi değildir.

Asıl mesele, hukuk sisteminin herkese eşit, bağımsız ve öngörülebilir biçimde işleyip işlemediğidir. Hukukun gerektiği gibi işlemediği bir düzende ne suçlamaların ne de kararların toplumsal adalet duygusunu yani kamu vicdanını tek başına tatmin edebileceğine inanıyorum. Bir insanın suçluluğu manşetlerle belirlenemeyeceği gibi, masumiyetinin de siyasi tercihlere bağlı olarak görmezden gelinmemesi gerekir.

Ben kendim için ayrıcalık istemiyorum. Yalnızca herkes için geçerli olması gereken hukuk kurallarının, gazetecilik etiğinin ve adalet ilkelerinin benim için de uygulanmasını istiyorum.

Bu nedenle sizden ricam, aşağıda sıraladığım bilgi ve belgeleri incelemeniz ve hakkımda yıllardır kamuoyuna yansıtılan iddiaları, bu belgeler ve yargı kararları ışığında yeniden değerlendirmenizdir. Her soruya cevap vermeye, her iddiayı belgeleriyle tartışmaya her platformda hazırım. Gazetecilik, yalnızca iddiayı duyurmak değil, gerçeğin bütününe ulaşma sorumluluğudur.

Bir insan hakkında yapılan onlarca / yüzlerce haberin ardından, o insanın savunmasını ve beraatlerini de duyurmak, kanaatimce gazeteciliğin en temel vicdani ve mesleki yükümlülüklerinden biridir. Dikkatiniz ve değerlendirmeleriniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Not: Talep eden tüm basın mensuplarına, açıklamada belirtilen eklerin tamamı tarafımızdan tek tek iletilecektir."