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Sarıgül ailesinde milyon euroluk sır! Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: "Ağabeyim Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım"

Mustafa Sarıgül’ün küçük oğlu Ömer Sarıgül’ün tutuklanmadan önce emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Babasının serveti, milyonlarca euroluk para transferleri hakkında söyledikleriyle dikkat çeken Ömer Sarıgül, ağabeyi Emir Sarıgül hakkında "iyi şeyler duymadığını" belirterek "Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir" dedi.

Sarıgül ailesinde milyon euroluk sır! Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: "Ağabeyim Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım"
Mynet Haber Merkezi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ağabeyi Emir Sarıgül’ün ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan Ömer Sarıgül’ün pazartesi günü savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ömer Sarıgül’ün emniyette verdiği ifadede, ailesinin mali ilişkilerine ve yurt dışındaki şirket girişimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

BABASIYLA İLGİLİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Emniyetteki ifadesinde turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Ömer Sarıgül, kendisine sorulan Kai Precat ve March Bariswly isimli kişileri tanımadığını söyledi. Sinan Çampınar’la ise babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını anlatan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

“Sinan Çampınar’la hatırladığım kadarıyla 2024 yılında babam Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştım. Sinan’la tanışırken babam bana Sinan Çampınar’ın tanıdığı yatırımcılar olduğunu, Türkiye’ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan’ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi.”

Sarıgül ailesinde milyon euroluk sır! Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: "Ağabeyim Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" 1

MÜNİH’TE KAFE AÇMA PLANI

Ömer Sarıgül, Sinan Çampınar’ın kardeşi Diyar Çampınar’la Kabataş’taki LuLu isimli kafesinde tanıştığını belirtti. İkili arasında geçen görüşmede Almanya’nın Münih kentinde benzer bir işletme açma fikrinin gündeme geldiğini söyledi. Sarıgül, yaşananları şöyle anlattı:

“Burada Diyar’la oturup tanıştık. Sohbet esnasında Diyar kafenin konseptini çok beğendiğini benzer bir kafeyi Münih’te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Sonrasında Diyar Almanya’ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar’ın yanına Münih’e gittim.”

Almanya’da şirket kurmak amacıyla harekete geçtiklerini ve noter ön sözleşmesi imzaladıklarını belirten Sarıgül, işlemlerin tamamlanmadığını savundu ve “Tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye’ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı” dedi.

“ANNEMLE BENİM ADIMA ŞİRKET AÇILDIĞINA DAİR MAİL GELDİ”

Türkiye’ye yapılması planlanan yatırımlarda sorunlar yaşandığını fark etmesinin ardından şirket kurma fikrinden vazgeçtiğini söyleyen Ömer Sarıgül, daha sonra kendisine gelen bir e-postayla şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Sarıgül, kendisi ve annesi Aylin Kotil adına şirket kurulduğuna ve banka hesabı açıldığına ilişkin bir e-posta aldığını belirterek şunları söyledi:

“Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya’da bulunan avukat Osman İsfen’e ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim.”

Almanya’daki avukatından adına herhangi bir şirket veya banka hesabı açılmadığı bilgisini aldığını söyleyen Sarıgül, bunun ardından Sinan Çampınar’la iletişimini kestiğini belirtti.

Taraflar arasında daha sonra ibra ve sulh sözleşmesi imzalandığını anlatan Sarıgül, “Sonraki süreçlere ben herhangi bir şekilde dahil olmadım. Babamla aralarında ne yaşadılar hiç bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

100 MİLYON EUROLUK HAVALE SORULDU!

Ömer Sarıgül’e soruşturma kapsamında gündeme gelen 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale ve tekne devri de soruldu.

Ağabeyi Emir Sarıgül’le 7-8 yıldır görüşmediğini ve aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını öne süren Sarıgül, söz konusu işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu.

“Benim 80 milyon euro’luk sözleşmeyle 100 milyon euro’luk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur” dedi.

Babasının yurt dışına çıkardığı öne sürülen paralarla ilgili de konuşan Sarıgül, “Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül’ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün Emniyet’te öğrendim” ifadelerini kullandı.

Sarıgül ailesinde milyon euroluk sır! Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: "Ağabeyim Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" 2

“BABAMIN MALİ İŞLERİYLE VOLKAN ASLANBAŞ İLGİLENİRDİ”

Babasının mali işlerini Volkan Aslanbaş’ın yürüttüğünü belirten Ömer Sarıgül, kendisiyle Aslanbaş arasında bazı para transferleri gerçekleştiğini doğruladı. Ancak söz konusu transferlerin yüksek tutarlı olmadığını savunan Sarıgül, ödemelerin Galatasaray kulübündeki locasında ağırladığı misafirlerin yemek masrafları ve kredi ödemeleriyle ilgili olduğunu söyledi. Sarıgül, “Ben bu konularda babamdan destek istediğim için bu paralar bana Volkan Aslanbaş tarafından gönderildi” dedi.

AĞABEYİ EMİR SARIGÜL HAKKINDA OLAY SÖZLER

Ömer Sarıgül’ün ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri de ağabeyi Emir Sarıgül hakkındaki açıklamaları oldu. Ağabeyiyle uzun yıllardır görüşmediğini belirten Sarıgül, çevresinden Emir Sarıgül hakkında olumsuz şeyler duyduğunu öne sürdü. Sarıgül, “Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir” ifadelerini kullandı.

Sarıgül ailesinde milyon euroluk sır! Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: "Ağabeyim Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım" 3

  • Emir Sarıgül

“BABAMIN SERVETİNİ NASIL EDİNDİĞİNİ BİLMİYORUM”

Ömer Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül’ün mal varlığına ilişkin sözleri de dikkat çekti. Babasının mevcut servetinin kaynağı hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen Sarıgül, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

“Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur.”

YENİDEN İFADE VERECEK

Öte yandan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurduğu belirtilen Ömer Sarıgül’ün pazartesi günü yeniden ifade vermesi bekleniyor. Sarıgül’ün savcılıkta yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Emir Sarıgül
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