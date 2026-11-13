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Moskova'da suikast girişimi! Aracına bindi, 200 metre sonra havaya uçtu

Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki bir otomobilde şiddetli bir patlama meydana geldi. Söz konusu aracın eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un eski basın sözcüsü Sergey Zavorotnıy'a ait olduğu belirtilirken; 72 yaşındaki Zavorotnıy ağır yaralandığı iddia edildi.

Moskova'da suikast girişimi! Aracına bindi, 200 metre sonra havaya uçtu
Devrim Karadağ

Rusya'daki olay, Moskova'nın güneyinde bulunan Çertanovo bölgesindeki Kirovogradskaya Caddesi'nde meydana geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre, park halindeki siyah renkli arazi aracı, hareket ettikten yaklaşık 200 metre sonra büyük bir gürültüyle patladı.

ARAÇTAN YOLA FIRLADI

Patlamanın şiddetiyle otomobilin sol tarafındaki kapılar yerinden koparken araç parçaları çevreye savruldu. Sürücü ise patlamanın etkisiyle araçtan yola fırladı.

Moskova da suikast girişimi! Aracına bindi, 200 metre sonra havaya uçtu 1

AĞIR YARALANDI, KOMAYA GİRDİ

Patlamayı gören vatandaşlar, ağır yaralanan sürücünün yardımına koştu. Görgü tanıklarından biri, sürücünün nabzını kontrol ederek yaşadığını belirledi ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ZAVOROTNY'E SUİKAST!

Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan adamın eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov'un eski basın sözcüsü 72 yaşındaki Sergei Zavorotny olduğu iddia edildi.

Moskova da suikast girişimi! Aracına bindi, 200 metre sonra havaya uçtu 2

72 yaşındaki Zavorotnıy'ın göğsünden ve sırtından şarapnel yaraları aldığı, kaburgalarının kırıldığı ve travmatik beyin hasarı yaşadığı bildirildi. Ayrıca bir kolunun koptuğu belirtilen Zavorotnıy'ın tedavisinin sürdüğü ve komaya girdiği aktarıldı.

ABD SENATOSU RAPORUNDA DA ADI GEÇİYORDU

Gazeteci ve siyaset yorumcusu Sergey Zavorotnıy, geçmişte Rusya Devlet Duması'nda görev yaptı. Zavorotnıy, 2010-2014 yılları arasında Ukrayna Başbakanlığı görevini yürüten Nikolay Azarov'un basın sözcülüğünü de üstlendi.

Moskova da suikast girişimi! Aracına bindi, 200 metre sonra havaya uçtu 3

Zavorotnıy'ın adı, ABD Senatosu tarafından hazırlanan bir raporda Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) görevlisi olarak da doğrudan geçmişti.

Patlamanın nasıl meydana geldiği ve olayın arkasında kimlerin bulunduğu henüz netlik kazanmazken, Rus yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Moskova Rusya Ukrayna suikast
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