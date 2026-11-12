Kasım fırsatlarında bugün ne var? Fiyatı en çok düşen 10 popüler ürün

1. Casio GR-B300 Kol Saati

G-Shock ailesinin dayanıklılığıyla dikkat çeken Casio GR-B300 modelinde görülmedik bir indirim başladı. %64 oranındaki dev düşüşle 15.919 TL indirimde olan, akıllı telefon bağlantısı ve solar şarj gibi gelişmiş özellikler barındıran bu ikonik saati stoklar tükenmeden sepetinize atın.

2. Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak

Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında sızdırmaz yapısı ve hafifliğiyle bilinen Stanley The Aerolight Transit Mug termos bardak şu an en dip fiyatıyla karşımızda. Günlük tempoda, seyahatte veya ofis masasında kahvenizi ve çayınızı güvenle taşımanızı sağlayan bu dayanıklı ürün günlük rutininizin vazgeçilmezi olacak!

3. The North Face Vectiv Infinite 2 Erkek Spor Ayakkabı

Zorlu arazi koşullarında, doğa yürüyüşlerinde veya koşu performansını zirveye taşımak isteyenler için tasarlanan The North Face Vectiv Infinite 2 gri erkek spor ayakkabıda %40 net indirim var. Her adımınızı destekleyen bu yüksek performanslı modeli gelin yakından inceleyelim!

4. Philips OneBlade Pro Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi

Geçen ay sadece Amazon’da bin adetten fazla tercih edilen Philips OneBlade Pro QP6542/10 yüz ve vücut şekillendirici, tek bir cihazla hem sakal düzeltme hem de vücut bakımını kusursuz şekilde yönetmenizi sağlıyor, iyi bir fiyat düşüşü yakalayan ürünün detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

5. New Balance Erkek FW762 Spor Ayakkabı

Günlük giyimden iş kombinlerine kadar her tarza kolayca uyum sağlayan ve gardırobunuza anında seviye atlatan zamansız tasarımıyla New Balance FW762 erkek ayakkabı en çok ilgi gören fırsatların başında geliyor. Konforlu taban yapısı ve şık detaylarıyla gün boyu yorgunluk hissettirmeyen bu modeli dolabınıza eklemek için linke tıklayabilirsiniz.

6. Nespresso Inissia C40 Kırmızı ve Kireç Çözme Kiti

Evde barista kalitesinde pratik ve hızlı kahve keyfi yaşatan Nespresso Inissia kırmızı kahve makinesi ve kireç çözme kiti setinde büyük fırsat başladı. 365 günün en düşük fiyatıyla 12.168 TL’den 6.999 TL’ye gerileyen seti görmek için linke tıklayın!

7. Philips Lumea 9900 Serisi IPL Epilasyon Cihazı

Her ay yüzlerce alınan Philips Lumea 9900 Serisi BRI953/01 SkinAI destekli IPL epilasyon cihazı, Gülümseten Kasım kapsamında şu an en düşük fiyat seviyesine ulaştı! Ev konforunda pürüzsüz sonuçlar veren, akıllı cilt tonu sensörüne ve farklı başlık seçeneklerine sahip bu ürünü daha yakından inceleyelim.

8. Apple AirPods Max 2 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Gelişmiş aktif gürültü engelleme performansı, uyarlanabilir ses mimarisi ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses özellikleriyle kaliteli ses deneyimi deyince akla ilk gelen modellerden olan Apple AirPods Max, yılın en düşük fiyatına indi. Kusursuz akustik başlığı ve premium konforuyla müzik dinleme alışkanlığınızı kökten değiştirecek bu fırsatı değerlendirin.

9. Vans Rowley Classic Günlük Ayakkabı

Sokak modasının ve Vans’in en çok sevilen ikonik modellerinden Rowley Classic siyah erkek günlük ayakkabıda 2.000 TL’lik indirim başladı. . Dayanıklı yapısı, konforlu iç tabanı ve zamansız tarzıyla her kombini zahmetsizce tamamlayan bu popüler fırsatı hemen inceleyin.

10. Dyson Airwrap i.d.™ Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Saç bakımında devrim yaratan Dyson Airwrap i.d.™ şekillendirme ve kurutma setindeki 5.000 TL’lik büyük indirim başladı. Isı hasarı olmadan kusursuz bukleler, dalgalar ve pürüzsüz fönler elde etmenizi sağlayan bu popüler seti kaçırmamak için acele edin!

Bu içerik 12 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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