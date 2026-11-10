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Dyson'dan Lego'ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat
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Dyson'dan Lego'ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat

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Kasım ayının en iddialı indirim dönemi tüm hızıyla sürerken, 10 Kasım gününde sepetinize mutlaka eklemeniz gereken en popüler ve avantajlı fırsatları bir araya getirdik.

Kasım ayının dev indirim dönemi tüm hızıyla devam ederken, günün sepetinize atmanız gereken en popüler ve avantajlı fırsatlarını bir araya getirdik. Evinizin ihtiyacından gardırop yenilemeye, kişisel bakımdan hobilerinize ve kahve keyfine kadar kaçırılmayacak indirimler tek başlık altında. İşte detaylar!

Gülümseten Kasım indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

1. Philips

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 1

Kişisel bakım rutinini yenilemek isteyenler için Philips'in en çok tercih edilen tıraş makineleri, şekillendiriciler ve bakım setleri %25'e varan indirimlerle raflardaki yerini aldı. İhtiyaçlarınızı uygun fiyata getirmek için kampanyayı keşfedin.

Ürünü İncele

2. Dyson

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 2

Dyson indirimlerinde en öne çıkan model, hem kuru hem de ıslak temizlik başlığıyla ev temizliğinde devrim yaratan Dyson V12 Detect Slim Submarine oluyor. Tam 13.000 TL net indirimde olan modeli buradan inceleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. LEGO

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 3

Hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir kafa dağıtma aracı olan LEGO setlerinde kasım ayına özel %50'ye varan dev indirim başladı. Favori setinizi seçip koleksiyonunuzu tamamlamak için hemen göz atın.

Ürünü İncele

4. Camper

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 4

Kalitesi ve tasarımıyla ikonikleşen Camper modellerinde kaçırılmayacak çift avantaj var. Sezon ürünlerindeki %40 net indirime ek olarak, sepet aşamasında kullanabileceğiniz sınırlı sayıdaki özel kupon fırsatı burada!

Ürünü İncele

5. Tchibo

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 5

Evde kahve keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için Tchibo'da büyük indirimde son günler! %50'ye varan büyük fırsatlarla kapsül ve çekirdek kahvelerinizi stoklamak için linke tıklayabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Columbia

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 6

Özellikle de soğuk kış günlerinin kurtarıcısı Columbia'da seçili ürünlerde %60 net indirim var. Kamp ve doğa yürüyüşünden şehir içinde aktif giyime kadar her anlamda dolabınızın kurtarıcısı olacak bu seçkiden mutlaka yararlanın!

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7. Bargello Parfüm

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 7

Parfüm koleksiyonuna yeni ve kalıcı kokular eklemek isteyenler için Bargello'dan harika bir kasım fırsatı geldi. 3 parfümün tek fiyata geldiği bu avantajlı kampanyayı kaçırmadan sepetinizi yapın!

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8. Altınyıldız Classics

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 8

Yılın en iyi fiyatlarıyla Altınyıldız marka günü başladı! Sweatshirt ve polar 549 TL, gömlek 649 TL, kazak 769 TL'den başlayan fiyatlara ek olarak AC250 koduyla ekstra indirim kazanmak için linke tıklayın.

Ürünü İncele

9. Kiperin Kolajen

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 9

Sağlıklı yaşam rutinlerinin vazgeçilmezi olan Kiperin Kolajen'de %40 indirime ek 2. üründe %50 indirim ve KİPERİN200 kod fırsatı başladı. İndirimli fiyatları doğrudan sayfasında görebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. PUMA

Dyson dan Lego ya: Kasım indirimlerinden sizler için seçtiğimiz 10 fırsat 10

Puma'nın günlük kullanımda konforuyla öne çıkan en popüler modellerinde %60'a varan süper indirim günleri başladı. Tarzınızı sporla buluşturmak ve dip fiyatları yakalamak için hemen linke tıklayın.

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Bu içerik 10 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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