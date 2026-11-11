Çatı katında yangın çıktı: 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi 606 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı binanın çatı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

72 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 72 yaşındaki İhsan Ünal, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından İhsan Ünal'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır