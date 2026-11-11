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Samsun'da bıçaklı kavga: 3 çocuk yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 18 yaşından küçük 3 çocuk yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 çocuk yaralı

Olay, İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı.

BİRİ BOYNUNDAN, 2'Sİ BACAĞINDAN YARALANDI

Kavgada 18 yaşından küçük A.B., H.A. ve A.A. bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılardan birinin boynundan, diğer 2 kişinin ise bacaklarından bıçaklandığı öğrenildi.

İLK MÜDAHALEYİ MOTOSİKLETLİ AMBULANS EKİPLERİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale, bölgeye ulaşan motosikletli ambulans ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kavga
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