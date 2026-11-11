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Eski eşini bıçakla ağır yaraladı

Çanakkale'de tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Eski eşini bıçakla ağır yaraladı

Olay, Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Famettin U. (60), eski eşi Aysel S.'ye (49) ait lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Famettin U., yanında getirdiği bıçakla Aysel S.'yı bıçakladı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Çanakkale
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