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Bursa’da beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

Bursa’da beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Bacağı kopan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’da beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. (80) henüz bilinmeyen bir nedenle beton mikserinin altında kaldı. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazanın şiddetiyle bacağı kopan ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’da beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı 1

Bursa’da beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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