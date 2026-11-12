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Bursa’da freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı

Bursa’da tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, yolda seyir halindeki otomobile çarptı.

Bursa’da freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı

Bursa’da tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü şaşkınlık yaşarken, yaşanan kaza anı aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’da freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı 1

Bursa’da freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı 2

Bursa’da freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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